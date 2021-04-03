超商「話題新冰」吃一波！創意系、懷舊系、嚼感系都有

天氣漸暖，逐漸邁入吃冰的旺季，超商是消費者購買冰品的主要通路，根據業者觀察，高顏值、風味佳、有話題是吸引消費者嘗鮮的首要關鍵。7-ELEVEN「國際冰品節」首波推出20款獨家創意冰品及進口話題新冰搶市，即日起至4月20日指定新冰可享嘗鮮價2件95折；全家便利商店4月7日起推出復古系冰品，包裝與口味都還原經典懷舊風味；萊爾富除了推出Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價，還主打兩款搶先上市的「手搖系冰品」杜老爺奶蓋雪糕。

7-ELEVEN「國際冰品節」首波強打20款新品，包括薯片零食變身冰品的「健司纖三薯QQ雪糕」，嚴選在地農作57號、66號、73號優質地瓜，還有紫地瓜的雲彩紋路、吃得到QQ地瓜圓，是高顏值的網美系雪糕，售價48元；獨家販售的「酷聖石鐵觀音珍珠冰銅燒」將銅鑼燒搭配鐵觀音冰淇淋與黑糖珍珠，售價70元；2021年升級版的「森永經典牛奶糖聖代」奶油口感更濃郁，售價79元，另有「森永經典巧克力聖代」售價69元。

7-ELEVEN還推出「井村屋銅鑼燒抹茶冰淇淋卷」及「井村屋銅鑼燒香草冰淇淋卷」等獨家新品；年銷量超過百萬支的日本NIJIYA雪派系列，除了黑糖撞奶、珍珠奶茶、福岡草莓香草、宇治抹茶紅豆等4種口味再度回歸之外，還推出全新的巧克力風味雪派，售價79元，即日起至4月20日NIJIYA指定商品可享第2件6折。此外，7-ELEVEN即日起至4月20日Häagen-Dazs迷你杯及雪糕可享任選2件77折、3件66折。

全家便利商店推出「福源花生雪沙」、紅豆牛奶糖雪糕」、「綠豆鑽冰棒牛奶口味」、「焦糖雞蛋布丁雪糕」等懷舊味冰品，4月20日前指定冰品可享任2件8折；4月7日起再推充滿童年記憶的「彈珠汽水風味冰沙」、吃台式便當必備的「冬瓜茶冰沙」，售價皆為35元。