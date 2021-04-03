星巴克首間「遊艇」造型門市開幕！連假出遊最新選擇

星巴克首間以「遊艇」為設計意象的門市，即起在宜蘭頭城乘風破浪、全新啟航。這也是星巴克首間進駐宜蘭頭城鎮的門市，位於頭城車站、老街及烏石港附近，可作為連假小旅行的新選項。

宜蘭頭城門市以全白色、獨棟兩層樓的建築，展現「俐落、直線、簡潔」的美學，整體以遊艇為設計意象，大面幾何形體搭配圓形、弧線、斜線等，並結合如海水般的藍色落地玻璃，有如搭乘夢幻遊艇開啟一段海上旅程。

室內入口處則以弧形吧檯環繞門市，成為視覺焦點；天花板造型則從一樓以金屬流動的弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條呈現如海水波纹慢慢擴散，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。

宜蘭頭城門市也是宜蘭縣首間導入「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案及beer專案之店點，除了四款熱銷氮氣飲品外，也提供清涼暢快的啤酒調酒。另外也有廣受好評的「Baked Fresh Here Now新鮮現烤專案」，提供法國直送的「現烤糕點」，以及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。

配合新店開幕，星巴克推出門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」等。此外，即起至4/5於星巴克宜蘭頭城門市打卡「Meet Me @ Starbucks─宜蘭頭城」並成功上傳FB或IG，可享氮氣系列飲品第二杯半價優惠，於宜蘭頭城門市消費另有滿額贈。

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

電話：039-776579

營業時間：周一~週日7:30~21:30