為台鐵太魯閣號救災打氣！搜救人員可至7-11指定門市免費領咖啡

台鐵太魯閣號列車408車次今天上午在花蓮大清水隧道發生嚴重交通事故，造成重大傷亡，更因現場救災困難，需要各界齊力善心協助應援。

7-ELEVEN稍早於官方粉絲團宣布，即日起至4月4日於花蓮搜救現場之醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工，憑證件或著制服即可至7-ELEVEN宜蘭或花蓮指定門市免費領取CITY CAFE美式咖啡或拿鐵1杯，希望慰勞辛苦的救災人員。指定門市包括宜蘭區的新馬、蜡藝館、馬賽、蘇濱、聖博、聖昌、新聖母、達基力、崇德盈、新廉瀚、祥祐、泰雅、蓮和門市，以及花蓮區的蓮慈、慈濟、門諾、長勝、統軒、蓮圓門市。

此外，1919救助協會在花蓮殯儀館外有設置關懷服務站，配合1919救助協會需求，7-ELEVEN門市支援關懷站所需物資，包括水、麵包、御飯糰、動能飲、雞精等，提供罹難者家屬取用。