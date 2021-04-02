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翠綠古典迎春日 Qeelin Wulu系列搭穿視覺全新釋出
春日已臨，綠色、生機，萬物繁盛不息。東方珠寶品牌Qeelin近日釋出Wulu系列多款珠寶的搭穿形象視覺，透過模特兒手持花卉搭配以Wulu系列珠寶，展現柔美與翠綠的春日能量。
Qeelin的Wulu系列從東方傳統元素的「葫蘆」得到靈感，又有福氣與阿拉伯數字「8」的諧音富裕聯想。透過不同尺寸、大小，單一或疊加，以玫瑰金或白金鑲嵌鑽石，並搭配柔嫩多變的珍珠母貝與婉約的翡翠，創造出項鍊、戒指等多款品項。
喜歡簡約造型？Petit Wulu 18K玫瑰金鑲鑽戒指，可選擇鑲嵌黑色縞瑪瑙、珍珠母貝或綠色翡翠，賦予葫蘆不同的成色視覺。Qeelin並巧手將Wulu的8字型變成設計元素，讓Wulu造型時而變成手鍊或長項鍊上的小巧裝飾，可愛討喜；時而再以鏤空、剪紙的剪影手法，變成單邊白金鑲鑽耳環的空靈或繁複。
春日的生機有多少種無限可能？且戴上Qeelin Wulu與Petit Wulu系列，自由穿戴造型，展現春日奢華與閃耀的種種可能。
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