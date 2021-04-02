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小米米粉節來了！推米家無線吸塵器G9、米家電子鍋mini

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米台灣將於4月6日至4月11日於各大通路展開一年一度的「米粉節」活動，推出多款智慧家居新品，包含新一代看門神器「小米智慧門鈴2」。圖／小米台灣提供
小米台灣將於4月6日至4月11日於各大通路展開一年一度的「米粉節」活動，推出多款智慧家居新品，包含新一代看門神器「小米智慧門鈴2」。圖／小米台灣提供

全台米粉們最期待的小米「米粉節」又來了！小米台灣將於4月6日至4月11日起於各大通路展開一年一度的米粉節活動，擁有電影級相機的5G旗艦手機「小米11」4月2日正式開賣，小米米粉節活動首日還將推出多款智慧家居新品，包括新一代看門神器「小米智慧門鈴2」、居家清潔助手「米家無線吸塵器G9」、單身族及小家庭必備的「米家電子鍋mini」等。

「2021小米米粉節」除了多款智慧家庭新品上市，再推小米手機折上折優惠、最高折1,500元，同時多款熱門商品限時限量秒殺、超過60個品項直降、購物滿額贈、組合套裝與頁面直領優惠券等眾多優惠。迎接春假來臨，小米米粉節活動搶先於4月2日起在全台小米實體門市開跑，讓米粉們連假出遊逛街就能提前享受超值優惠。

小米年度5G旗艦手機「小米11」正式開賣，配備1億800萬像素的AI三鏡頭專業級相機、WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕，同時搭載全球首發Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G行動平台，及配備頂級音響品牌Harman Kardon專業調教的立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充，更提供總價值超過4,000元的免登錄2年保固與1年內1次免費螢幕維修，以及維修免費到府收送服務，售價21,999元，於「2021小米米粉節」期間在活動頁面領取手機專用券，可享折價300元，再享積分雙倍累積。

「2021小米米粉節」針對多款深受用戶喜愛的5G手機產品推出最高千元直降活動，包括「小米10T 5G」直降1,000元、優惠價12,999元，領專屬現金券再折500元；「小米10T Lite 5G」直降500元、優惠價9,499元；「Redmi Note 9T 5G」直降500元、4GB+128GB優惠價6,999元，領專屬現金券再折500元，4GB+64GB直降500元、優惠價6,199元。

另有多款智慧家電同步推出有感優惠，「米家空氣淨化器 Pro」直降1,400元、優惠價5,495元，領券最高再折1,000元；「米家掃拖機器人」直降1,250元、優惠價7,745元，領券最高再折1,000元；「米家掃拖機器人G1」直降700元、優惠價4,295元，領券最高再折1,000元；「米家手持無線吸塵器Lite」直降700元、優惠價4,295元，領券最高再折新台幣1,000元。

「2021小米米粉節」自4月6日至4月11日每天中午12點整推出4款熱門單品限時限量搶秒殺，熱門商品每日不同，其中包括米家無線吸塵器G10限時秒殺價5,995元、小米手環5限時秒殺價745元、小米便攜相片印表機限時秒殺價1,295元、米家床頭燈限時秒殺價645元等。

另外還有滿額贈好禮，單筆消費（不含手機）滿9,000元即贈小米手環5或米家電動打氣機；單筆消費（不含手機）滿15,000元即贈小米小愛音箱Art或米家無線吸塵器mini；單筆消費（不含手機）滿20,000元即贈米家直流變頻電風扇 1X或小米真無線藍牙耳機2S；單筆消費（不含手機）滿25,000元即贈米家智慧空氣循環扇和小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版。

小米推出的新一代看門神器「小米智慧門鈴2」，搭載個人化PIR人體感應傳感器，可24小時即時偵測門前異動，100°超大PIR偵測角度，最遠偵測距離可達5公尺，當有人逗留於家門前，可立即拍攝短影片並發送通知到手機；支援主客雙向對講功能，當訪客按門鈴時，用戶的手機將收到推送通知，點擊通話即可與訪客對談，並支援「快遞件放門口」等快捷回覆以及變聲功能，售價1,195元，4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店、遠傳friDay購物陸續開賣。

「米家無線吸塵器G9」搭載每分鐘10萬轉的高速無刷馬達，在高達120AW的吸入功率及大直徑高扭力的V型毛刷加持下，可深入縫隙、徹底清除地毯上的頑固灰塵及細小微塵，配備的HEPA濾網具備99.97%過濾功效，吸頭上防纏繞毛髮設計及獨特的滾輪設計，能幫助吸塵器在地毯上輕鬆行走。除了高扭力地刷之外，更配備3種刷頭，讓用戶可依據需求彈性更換，並擁有60分鐘的超長續航力，懸掛式充電架同時兼具充電及收納功能，售價5,495元，「2021小米米粉節」期間特惠價4,995元，4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店、遠傳friDay購物陸續開賣。

因應單身族、小家庭的居家烹飪需求，小米新推出「米家電子鍋mini」，提供更易於掌握的1.6L容量，可一次烹煮約6碗的米飯，具備400W強力烹飪及不同烹飪模式，快煮模式以強火力快速烹飪、煮粥煲湯模式以文火慢煨，還可針對不同米種智慧烹調；支援App智慧連動，可24小時智慧預約，透過App內建的大量營養食譜，一鍵即可遠端操控，售價1,495元，4月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店、遠傳friDay購物陸續開賣。

小米「米粉節」4月6日至4月11日開跑，今年新推出 「米家無線吸塵器G9，在高達120AW的吸入功率及大直徑高扭力的V型毛刷加持下，可深入縫隙、徹底清除地毯上的頑固灰塵及細小微塵。圖／小米台灣提供
小米「米粉節」4月6日至4月11日開跑，今年新推出 「米家無線吸塵器G9，在高達120AW的吸入功率及大直徑高扭力的V型毛刷加持下，可深入縫隙、徹底清除地毯上的頑固灰塵及細小微塵。圖／小米台灣提供
小米推出新一代看門神器「小米智慧門鈴2」，搭載個人化PIR人體感應傳感器，可24小時即時偵測門前異動，100°超大PIR偵測角度，最遠偵測距離可達5公尺。圖／小米台灣提供
小米推出新一代看門神器「小米智慧門鈴2」，搭載個人化PIR人體感應傳感器，可24小時即時偵測門前異動，100°超大PIR偵測角度，最遠偵測距離可達5公尺。圖／小米台灣提供
「米家電子鍋mini」可針對不同米種智慧烹調，透過預熱軟化、中溫吸水、大火煮沸、沸騰糊化、燜飯再加熱，烹煮出鬆軟可口、勁道Q彈的米飯。圖／小米台灣提供
「米家電子鍋mini」可針對不同米種智慧烹調，透過預熱軟化、中溫吸水、大火煮沸、沸騰糊化、燜飯再加熱，烹煮出鬆軟可口、勁道Q彈的米飯。圖／小米台灣提供

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