日本狂賣台灣終於等到！ 哆啦A夢聯名LE CREUSET太Q

哆啦A夢的粉絲們，又有新貨要搶囉！哆啦A夢聯名LE CREUSET推出一系列鑄鐵鍋、餐盤等商品，在日本開賣時就引發搶購，4月6日則是在台灣LE CREUSET開賣，全系列共有9組商品，每款都Q到爆，值得都買回家。

卡通與鍋具的聯名，讓許多人都超期待，其中必入手的鑄鐵鍋，以哆啦A夢為設計焦點的萬用窈窕鑄鐵鍋及媽咪鑄鐵鍋，其中窈窕鍋有著紅色領結及尾巴，宛如喚貓鈴鐺的金色蓋頭設計，水漾藍顏色好迷人；媽咪鑄鐵鍋的鍋蓋上，印製許多戴著廚師帽的哆啦Ａ夢，做菜時都會笑。哆啦美則有窈窕鑄鐵鍋，閃亮黃用起來超亮眼。