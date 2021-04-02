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日本狂賣台灣終於等到！ 哆啦A夢聯名LE CREUSET太Q
哆啦A夢的粉絲們，又有新貨要搶囉！哆啦A夢聯名LE CREUSET推出一系列鑄鐵鍋、餐盤等商品，在日本開賣時就引發搶購，4月6日則是在台灣LE CREUSET開賣，全系列共有9組商品，每款都Q到爆，值得都買回家。
卡通與鍋具的聯名，讓許多人都超期待，其中必入手的鑄鐵鍋，以哆啦A夢為設計焦點的萬用窈窕鑄鐵鍋及媽咪鑄鐵鍋，其中窈窕鍋有著紅色領結及尾巴，宛如喚貓鈴鐺的金色蓋頭設計，水漾藍顏色好迷人；媽咪鑄鐵鍋的鍋蓋上，印製許多戴著廚師帽的哆啦Ａ夢，做菜時都會笑。哆啦美則有窈窕鑄鐵鍋，閃亮黃用起來超亮眼。
哆啦A夢與哆啦美的四次元口袋，則變成口袋型餐盤組，至於哆啦A夢與好友們，包括大雄、靜香、小夫與胖虎，則一起出現在造型瓷器圓盤17cm五入組、馬克杯250ml五入組。4月6日開賣，每人單筆消費限購鑄鐵鍋1個，各款造型瓷器限購1件。
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