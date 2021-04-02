野餐擺拍萌翻！卡娜赫拉捲心酥、角落小夥伴汽水超可愛

春暖花開，又到了野餐季，連假出遊更少不了好吃又好看的美食與飲料，滿足口腹之慾還能當成拍照的最佳道具。美食團購網ihergo愛合購指出，自3月以來野餐相關美食業績平均成長2成6以上，貝果、三明治、零食、氣泡水等都是熱門品類，今年更有許多品牌與日本人氣角色聯名，包括黑師傅捲心酥攜手卡娜赫拉的小動物、Ocean Bomb則推出了角落小夥伴罐裝氣泡水。

去年受到新冠疫情影響，賞花野餐的熱度較往年低，今年野餐活動陸續復辦，有不少品牌看準春季野餐商機推新品。ihergo愛合購表示，團購夯品黑師傅捲心酥與日本超人氣角色卡娜赫拉的小動物聯名，推出兩款全新口味捲心酥，包括粉色包裝的「甜心莓果」以及藍色包裝的「海鹽焦糖」；氣泡水品牌Ocean Bomb則攜手角落小夥伴開賣3款氣泡水飲，除了零卡零糖的原味氣泡水之外，還有水蜜桃、水梨等兩款氣泡水。目前黑師傅 X 卡娜赫拉的小動物捲心酥在ihergo愛合購獨家首賣，4月30日前4罐免運優惠價553元。

烘焙輕食是消費者出遊野餐的首選，ihergo愛合購最熱賣的前三名烘焙品類為「貝果」、「三明治」、「法國麵包」，其中查理布朗烘焙的水嫩系貝果平均單周熱賣1,300顆，是目前烘焙類銷售冠軍。網路話題超人氣的「肉桂捲」也強勢登陸團購，岩島成專業烘焙今春打造CP值超高的奶油肉桂捲，單顆平均不到50元，目前網購僅在ihergo愛合購獨家販售，3月以來已賣破300顆，4月30日前23顆優惠價989元並加碼再送1顆。