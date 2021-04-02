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這是什麼黑科技？PALLADIUM顛覆軍靴想像 輕量、免綁鞋帶就能上腳

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM今年創造出TRAVEL LITE系列款，搭載了FAST LACING快速綁帶系統，不需再理會鞋帶。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM今年創造出TRAVEL LITE系列款，搭載了FAST LACING快速綁帶系統，不需再理會鞋帶。圖／PALLADIUM提供

擁有剽悍、帥氣外觀的PALLADIUM靴款，相信是許多人外出遊玩搭配造型的必備單品。而因應夏季到來，品牌再度顛覆了眾人想像，結合招牌軍靴款式，同時輔以輕量化的材質，更搭載免綁鞋帶的裝置，讓網友直呼「這到底是什麼黑科技？」

能夠對抗惡劣天氣的PALLADIUM靴款，憑藉著優異的性能，攻佔了熱愛街頭潮流風格消費者的心，甚至有不少人家中有著數雙品牌鞋款。而不斷優化自家產品的PALLADIUM也總是回應了使用者的需求，針對輕量化和方便穿脫，沒有停止革新。像是先前就推出了搭配拉鍊式的設計，而受到市場熱烈迴響，今年則更進一步的創造出TRAVEL LITE系列，搭載了FAST LACING快速綁帶系統，不需再理會鞋帶，一拉就能輕鬆上腳。同時還時調整鞋款的寬鬆度，根本是懶人的福音，亦方便帶著一同旅行或是踏青。

PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款，在歐美市場上市後亦獲得高度好評，方便帶著一同旅行或是踏青。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款，在歐美市場上市後亦獲得高度好評，方便帶著一同旅行或是踏青。圖／PALLADIUM提供

然而，TRAVEL LITE系列不只有免綁鞋帶設計，還因應高溫天氣，鞋面使用超薄科技纖維面料打造而成，讓輕盈、透氣、舒適三者同時兼具。平均單鞋重量只有225克，堪比市場上專業運動品牌的輕量跑鞋；而且主體維尼龍的物料，提供輕防潑水的功能，同時好清潔，因此在細雨的天氣下，依舊是最佳穿搭選擇。在歐美市場上市後亦獲得高度好評，網友也表示「重量輕、舒適又透氣，而且很時尚，我立刻就愛上了」。值得一提的是，這款鞋在美國或歐洲購買都要折合新台幣3,000元以上，但在台灣卻能用2,580元的價格入手，十分超值！

PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TRAVEL LITE系列靴款2,580元。圖／PALLADIUM提供

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