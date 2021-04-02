妝容跟上鳳梨熱潮！3款「鳳梨系眼妝」讓你春夏美一波

隨著天氣逐漸暖和，繽紛色彩躍上彩妝品，除了跟上Pantone公布的2021年度代表色「亮麗黃」趨勢，近期熱燒話題水果「鳳梨」也將在4月進入盛產季，不妨在妝容上妝點黃色明亮色系，跟上鳳梨熱潮。黃色系眼妝其實並不容易駕馭，容易讓膚色顯黃或看起來眼皮浮腫，建議可在日常的眼妝中稍加點綴，利用小範圍的色彩來增添亮點即可，並且掌握重點原則：如果眼妝醒目，唇彩和腮紅就應輕柔。屈臣氏美容顧問分享3款搭上鳳梨熱潮的黃色系眼妝，讓彩妝新手也能輕鬆上手。

●活潑俏皮風「鳳梨綿綿冰」

打造微酸微甜的鳳梨冰品妝容，疊加在黃橘色眼妝上的霜狀亮片眼影是重點！先用黃色眼影淡淡刷過整個眼窩，並在眼褶再上一層加強色彩與輪廓，眼尾則可疊擦大地色系，避免眼睛有泡泡感，最後以亮片眼影點壓在上下眼皮正中間，就像是透心涼的綿綿冰一樣，完成活潑俏皮的妝感。

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●內斂成熟風「乾燥鳳梨花」

如果不習慣高調的亮片眼妝，也能嘗試溫柔婉約的乾燥色。建議先以薑黃色眼影當基底色大範圍暈染，於眼褶處淡淡疊上褐色眼影，搭配棕色眼線筆往外平拉眼尾線條，創造溫柔自然的眼神，不僅溫婉自然，也能跳脫一成不變的乾燥粉色。

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●清新暖陽風「鳳梨冰柚茶」

鳳梨冰柚茶眼妝重點在於創造黃、橘搭配的清新色彩，透過下眼皮的色彩變化來放大臥蠶和眼睛輪廓、製造小臉效果。建議利用黃色眼影在下眼皮接近睫毛根部的部分進行暈染，並搭配橘色系的上眼影與內眼線，打造春日午後慵懶氣息的清新眼眸。

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