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妝容跟上鳳梨熱潮！3款「鳳梨系眼妝」讓你春夏美一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
清新風格的「鳳梨冰柚茶」眼妝，透過黃橘色系眼影在下眼皮變化來放大臥蠶和眼睛輪廓、打造小臉效果。圖／屈臣氏提供
清新風格的「鳳梨冰柚茶」眼妝，透過黃橘色系眼影在下眼皮變化來放大臥蠶和眼睛輪廓、打造小臉效果。圖／屈臣氏提供

隨著天氣逐漸暖和，繽紛色彩躍上彩妝品，除了跟上Pantone公布的2021年度代表色「亮麗黃」趨勢，近期熱燒話題水果「鳳梨」也將在4月進入盛產季，不妨在妝容上妝點黃色明亮色系，跟上鳳梨熱潮。黃色系眼妝其實並不容易駕馭，容易讓膚色顯黃或看起來眼皮浮腫，建議可在日常的眼妝中稍加點綴，利用小範圍的色彩來增添亮點即可，並且掌握重點原則：如果眼妝醒目，唇彩和腮紅就應輕柔。屈臣氏美容顧問分享3款搭上鳳梨熱潮的黃色系眼妝，讓彩妝新手也能輕鬆上手。

●活潑俏皮風「鳳梨綿綿冰」

打造微酸微甜的鳳梨冰品妝容，疊加在黃橘色眼妝上的霜狀亮片眼影是重點！先用黃色眼影淡淡刷過整個眼窩，並在眼褶再上一層加強色彩與輪廓，眼尾則可疊擦大地色系，避免眼睛有泡泡感，最後以亮片眼影點壓在上下眼皮正中間，就像是透心涼的綿綿冰一樣，完成活潑俏皮的妝感。

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●內斂成熟風「乾燥鳳梨花」

如果不習慣高調的亮片眼妝，也能嘗試溫柔婉約的乾燥色。建議先以薑黃色眼影當基底色大範圍暈染，於眼褶處淡淡疊上褐色眼影，搭配棕色眼線筆往外平拉眼尾線條，創造溫柔自然的眼神，不僅溫婉自然，也能跳脫一成不變的乾燥粉色。

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●清新暖陽風「鳳梨冰柚茶」

鳳梨冰柚茶眼妝重點在於創造黃、橘搭配的清新色彩，透過下眼皮的色彩變化來放大臥蠶和眼睛輪廓、製造小臉效果。建議利用黃色眼影在下眼皮接近睫毛根部的部分進行暈染，並搭配橘色系的上眼影與內眼線，打造春日午後慵懶氣息的清新眼眸。

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屈臣氏即日起至4月21日開架彩妝商品可享85折優惠、更有700件商品任挑任選第2件3折，趁優惠檔期入手「鳳梨系」開架彩妝，嘗試一下話題正夯的黃色系妝容，打造甜美果汁相吧！

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活潑俏皮風「鳳梨綿綿冰」妝容推薦單品：Solone單色眼影＃83鮮果橙汁，屈臣氏4月21日前特價93元、寵i點數10倍送。圖／屈臣氏提供
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內斂成熟風「乾燥鳳梨花」妝容推薦單品：Milani Gilded Gold流金歲月璀璨眼影盤，屈臣氏4月21日前特價840元。圖／屈臣氏提供
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內斂成熟風「乾燥鳳梨花」妝容推薦單品：PROFUSION高光修容盤＃嫣然一笑II ，屈臣氏4月21日前特價297元。圖／屈臣氏提供
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清新暖陽風「鳳梨冰柚茶」推薦單品：KATE凱婷大眼小顏三色眼影盒＃YL-1駝色黃，屈臣氏4月21日前特價357元。圖／屈臣氏提供
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活潑俏皮風「鳳梨綿綿冰」妝容推薦單品：Unleashia顏礫星涯－璀璨閃光凝膠眼影＃N°5 Diamond Stealer，屈臣氏4月21日前特價439元。圖／屈臣氏提供
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活潑俏皮的「鳳梨綿綿冰」妝容，亮片點壓眼影是重點。圖／屈臣氏提供
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內斂成熟的「乾燥鳳梨花」妝容打造溫柔自然的眼神，同時跳脫一成不變的乾燥粉色。圖／屈臣氏提供
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清新暖陽風「鳳梨冰柚茶」推薦單品：VISEE AVANT自由描繪眼唇筆＃015，屈臣氏4月21日前特價360元。圖／屈臣氏提供
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內斂成熟風「乾燥鳳梨花」妝容推薦單品：PROFUSION 眼影腮紅盤＃珊瑚蜜桃，屈臣氏4月21日前特價297元。圖／屈臣氏提供
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眼影 鳳梨

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