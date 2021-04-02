完美妝容要遮瑕！蘭蔻吸油粉底棒升級 加碼刷頭更好用

春夏季節將至，又要考驗化妝品的保濕吸油能力了，對於愛化妝的人來說，春夏要畫出完美妝容，其中遮瑕步驟最是重要。彩妝迷們愛用粉底棒來遮瑕，但許多粉底棒會讓肌膚過乾，而且容易掉妝且出油，更重要是看起來不自然，而蘭蔻的零粉感超持久粉底，被網友讚美水潤服貼，而在2019年上市的零粉感超持久粉底棒更是賣出佳績，2021母親節前，蘭蔻推出零粉感超持久粉底棒升級版，加碼雙頭設計，多了毛孔神隱刷，讓妝容效果更好。

蘭蔻的超持久粉底棒升級版中，含有珍珠吸油微粒，可以吸附臉上油脂，包括最會出油的T字部位，不泛油光與不脫妝，而珍珠光感粒子則能擺脫粉底棒傳統的厚重妝感，打出「靠光遮瑕」，可以加倍光線折射，讓遮瑕效果更自然且能提亮膚色。

很多人最擔心的遮瑕粉感，超持久粉底棒有零粉感設計，塗抹上臉後，會轉成粉霧質感，再搭配新款的毛孔神隱刷，有著橢圓粉底切面，讓整體妝容更自然，重複疊擦也自然。