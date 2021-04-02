樂天市場換季商品下殺4折起！精選人氣電器、家具TOP 5

每年3、4月為春夏交替的時期，氣溫忽冷忽熱、空氣中的粉塵、霾害也容易引發過敏。根據樂天市場統計，自3月以來「除菌」、「空氣清淨」等換季相關關鍵字搜尋量持續攀升，銷售量較去年同期約成長20%，可以提升良好睡眠的寢具也大受歡迎。

樂天市場精選5款適合換季期間使用的電器及家具，並加碼推出「SUPER SALE暖身慶」活動，即日起至4月6日於指定店家購物，消費金額達門檻即可享有88元或200元折抵，或享有3%折扣優惠。此外，樂天市場將於4月6日上午10點舉辦2021上半年首波強打盛事「SUPER SALE」活動，推出整點特賣5折起、購物最高賺20%回饋、超級品牌每日特殺、優惠券天天領等好康優惠。