樂天市場換季商品下殺4折起！精選人氣電器、家具TOP 5
每年3、4月為春夏交替的時期，氣溫忽冷忽熱、空氣中的粉塵、霾害也容易引發過敏。根據樂天市場統計，自3月以來「除菌」、「空氣清淨」等換季相關關鍵字搜尋量持續攀升，銷售量較去年同期約成長20%，可以提升良好睡眠的寢具也大受歡迎。
樂天市場精選5款適合換季期間使用的電器及家具，並加碼推出「SUPER SALE暖身慶」活動，即日起至4月6日於指定店家購物，消費金額達門檻即可享有88元或200元折抵，或享有3%折扣優惠。此外，樂天市場將於4月6日上午10點舉辦2021上半年首波強打盛事「SUPER SALE」活動，推出整點特賣5折起、購物最高賺20%回饋、超級品牌每日特殺、優惠券天天領等好康優惠。
樂天市場精選人氣TOP 5換季電器及家具包括「歌林手持旋風吸塵器」，多重配件一機多用，輕輕一按就能輕鬆打開塵盒，並具有4層過濾系統，HEPA濾網還可以直接水洗，免耗材，避免二次汙染，活動期間下殺38折特價911元；「歌林Tritan隨行果汁機」杯子就是果汁機，隨時隨地營養帶著走，安心鮮榨現喝，活動期間下殺4折特價800元；「SHARP夏普12坪自動除菌離子空氣清淨機FU-G50T-W」擁有獨特的空氣淨化技術，搭載自動除菌離子， PM2.5濾除率達99.9%，活動期間下殺76折特價6,790元；「太陽能車用空氣清淨機」採用太陽能供電，促進節能降低汙染，可隨車啟動與關閉，除了淨化空氣以外，還可放入香片、香水等，機型輕薄設計既美觀又不影響行車路線，活動期間特價1,112元；「愛維福airweave輕型薄墊2.5公分」採用獨特的airfiber芯材，以獨家3D立體技術編織，外型只有2.5公分厚，可均勻分散體重壓力，在夏天也能迅速排出熱氣、冬天保存暖氣，芯材及床套皆可直接水洗，活動期間特價8,283元。
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