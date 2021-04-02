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酷企鵝、Kakao Friends聯手潮牌一同「裝」可愛！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Kakao Friends再度攜手:CHOCOOLATE、ROCKCOCO則與酷企鵝合作，打造超萌T恤。圖／ROCKCOCO、I.T提供
Kakao Friends再度攜手:CHOCOOLATE、ROCKCOCO則與酷企鵝合作，打造超萌T恤。圖／ROCKCOCO、I.T提供

源自韓國通訊軟體的Kakao Friends再度攜手:CHOCOOLATE，打造超萌春夏新系列，讓人意圖全部打包回家。而擅長圖像創作的潮流女裝品牌ROCKCOCO，這季則與酷企鵝攜手推出《頑固宣言企劃》，用其招牌龐克頭、八字嘴，釋放無限傲嬌萌樣，帶領大家做自己！

屬於三麗鷗（Sanrio）旗下的酷企鵝是少見不以「賣萌」為號招的角色，此次便以灰藍、灰粉為主色調，結合了薰衣草紫、暖陽黃等繽紛色彩，加上中性的剪裁設計與潮流女裝ROCKCOCO合作。因此包括了酷企鵝招牌的龐克頭、八字嘴，以及超厭世眼神，都出現於聯名的系列T恤上，搭配受消費者喜愛的顯瘦版型，與俏皮模樣相互陪襯，不管是選穿率性長褲、優雅長裙或是青春感短褲，都能有個人特色。此外，這系列不只服裝，ROCKCOCO還推出棒球帽、漁夫帽等配件，同樣讓酷企鵝隱身其中，全部都是粉絲必收款。

過去:CHOCOOLATE曾與Kakao Friends攜手，打造出高人氣的熱賣系列，此次再度合作為消費者帶來以美式快餐為主題的全新聯名款。單品主要以主角Ryan及Apeach作圖案設計，並加入大量不同的快餐元素如漢堡、薯條、熱狗、汽水等印花。用色除了品牌必備的的黑、白色外，還加入紫色、紅色、綠色及黃色。並因應主題，更巧妙地運用象徵美式速食文化的紅、黃條紋，呈現夏日感與趣味十足的圖案。而當中最具代表性的系列單品是以Ryan、Apeach及不同美式快餐美食作ALL-OVER印花的短袖連帽上衣，包含腰包等配件，也是萌出新高度。

:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列連帽上衣1,799元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列連帽上衣1,799元。圖／I.T提供
ROCKCOCO與酷企鵝聯名咬咬酷企鵝連帽上衣1,780元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與酷企鵝聯名咬咬酷企鵝連帽上衣1,780元。圖／ROCKCOCO提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列印花T恤1,399元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列印花T恤1,399元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列印花T恤1,799元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列印花T恤1,799元。圖／I.T提供
曾智希詮釋ROCKCOCO與酷企鵝聯名壞壞酷企鵝T恤1,280元。圖／ROCKCOCO提供
曾智希詮釋ROCKCOCO與酷企鵝聯名壞壞酷企鵝T恤1,280元。圖／ROCKCOCO提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列T恤1,999元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列T恤1,999元。圖／I.T提供
ROCKCOCO與酷企鵝聯名囧囧酷企鵝漁夫帽1,180元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與酷企鵝聯名囧囧酷企鵝漁夫帽1,180元。圖／ROCKCOCO提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列斜背包1,799元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE與Kakao Friends聯名系列斜背包1,799元。圖／I.T提供
曾智希詮釋ROCKCOCO與酷企鵝聯名壞壞酷企鵝造型棒球帽1,080元。圖／ROCKCOCO提供
曾智希詮釋ROCKCOCO與酷企鵝聯名壞壞酷企鵝造型棒球帽1,080元。圖／ROCKCOCO提供

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