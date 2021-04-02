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兒童節不必等！大人的你、今年需要大人的酷玩具

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
機器人的全身部位可能來自茶盒、餅乾罐、托盤，甚至交通號誌，奇趣也帶有環保意識。圖 / MADGallery提供。
機器人的全身部位可能來自茶盒、餅乾罐、托盤，甚至交通號誌，奇趣也帶有環保意識。圖 / MADGallery提供。

長大成人有許多辛苦的地方，例如要控制情緒、承擔責任，但長成大人也有好處，就是想過兒童節？不必等到4月4日。大人的你更需要大人趣味與價位的大玩具，獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）宣佈推出與巴黎設計工作室Seconde Seconde聯名的勇創者大三針概念腕表，以「像素藝術（Pixel Art）」風格帶來童趣聯想，是為大男孩送上的大玩具。

獨立製表品牌H.Moser & Cie今年曾發表Swiss Alp Watch最終版，以高度模仿Apple Watch的造型、但內裡搭配純正頂級瑞士機芯，掀起國內外一番熱議。品牌甫發表的最新腕表，將超越時代、色彩鮮豔的「幾何像素」橡皮擦造型指針取代傳統指針，保有腕表原有優雅風格、但成為搶眼之選。腕表全球限量20只，並僅在H.Moser & Cie官方網站販售，定價為19,900元瑞士法郎、台幣訂價則約71萬8,000元。

喜歡閃閃發亮、獨一無二的金屬製品？瑞士金屬藝術家Hervé Stadelmann則以回收的金屬元件，重新打磨、拋光、組裝成16只高約70公分的科幻機械人「ROBOTYP」。Hervé Stadelmann從茶盒、餅乾罐、托盤，甚至交通號誌取得素材，材料也廣納銅、不鏽鋼、錫、鋁...對喜愛巨大機械人的大男孩，每件都是將伴隨一生的高級訂製版「巴斯光年」，每一款訂價則約99,000元。

不管今天是不是4月4日，想過兒童節？不如今天就為自己挑一款玩具吧！

高聳於頭部兩側的金屬元件，是欺敵造型還是某種探測器？交由你自己幻想定義。圖 / MADGallery提供。
高聳於頭部兩側的金屬元件，是欺敵造型還是某種探測器？交由你自己幻想定義。圖 / MADGallery提供。
像素風格的橡皮擦是由巴黎設計工作室seconde/seconde/操刀設計，腕表與機芯則由H.Moser & Cie一手包辦。圖 / H.Moser & Cie提供。
像素風格的橡皮擦是由巴黎設計工作室seconde/seconde/操刀設計，腕表與機芯則由H.Moser & Cie一手包辦。圖 / H.Moser & Cie提供。
藉由像素藝術的討喜表現，H.Moser & Cie勇創者大三針概念腕表，是為大男孩獻上的童心與逸品之作。圖 / H.Moser & Cie提供。
藉由像素藝術的討喜表現，H.Moser & Cie勇創者大三針概念腕表，是為大男孩獻上的童心與逸品之作。圖 / H.Moser & Cie提供。
瑞士金屬藝術家Hervé Stadelmann以回收的金屬元件，重新打磨拋光、組裝成16只高約70公分的科幻機械「ROBOTYP」，全數獨一無二。圖 / MADGallery提供。
瑞士金屬藝術家Hervé Stadelmann以回收的金屬元件，重新打磨拋光、組裝成16只高約70公分的科幻機械「ROBOTYP」，全數獨一無二。圖 / MADGallery提供。
HMC 200自動上鍊機芯具備棘爪式自動雙向上鍊系統、施特拉曼（Straumann®）游絲，是H.Moser & Cie的得意之作。圖 / H.Moser & Cie提供。
HMC 200自動上鍊機芯具備棘爪式自動雙向上鍊系統、施特拉曼（Straumann®）游絲，是H.Moser & Cie的得意之作。圖 / H.Moser & Cie提供。

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