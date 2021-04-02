Marvel勢力再起？高級鐘表品牌宣布聯手漫威Marvel！

每個大人心裡都住著一個兒童，這或正是漫威（Marvel）系列電影之所以暢銷的關鍵原因。鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）日前宣佈將與漫威展開合作關係，將目光投向漫威（Marvel）的超級英雄世界，並嘗試向新一代的英雄致敬。在電影「鋼鐵人」與「復仇者聯盟」演出要角的唐奇鐸（Don Cheadle）擔任了串聯此一計畫的重要角色，原來在演出復仇者聯盟前，他已經是現任愛彼總裁François-Henry Bennahmias的好友，兩人相識多年。

而目前此一合作僅為初步公開，細節與實際合作形式，都仍在未定之數。令人好奇的是，漫威電影的吸睛之處也帶有演員本身的魅力加乘，例如原本就曾熱愛獨立製表Urwerk、Greubel Forsey的小勞勃道尼所飾演的鋼鐵人便無人能出其右；本身也是手表愛好者的他，並常配戴一只歐米茄（OMEGA）出席不同場合。

此外飾演奇異博士的Benedict Cumberbatch則不僅在電影中配戴上積家表（Jaeger-LeCoultre），現實中也是積家表的品牌代言人；演出雷神索爾的Chris Hemsworth、演出美國隊長的Chris Evans，也都各有不同精品合約在身。如何讓真正的超級大卡在電影中戴上手表，想來別有難度一番。