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香水瓶上長出絕美花朵！嬌蘭春櫻、鈴蘭香水限量登場

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶／125ml+30ml／23,800元（全台限量10組）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶／125ml+30ml／23,800元（全台限量10組）。圖／嬌蘭提供

充滿春天氣息的氛圍，嗅覺感官也跟著嬌蘭兩款精緻香水來感受，每年均會推出限量「蜂印瓶」的嬌蘭，今年讓香水瓶上開出絕美花朵，兩款限定包括「鈴蘭瑾卉繡珠蜂印瓶」、「春櫻縷金華冠蜂印瓶」，瓶身均綴有頂級工藝特製的花朵，擺在化妝桌上，讓花朵帶來的美麗感展大家。

嬌蘭香氛照慣例使用歌頌著春天、幸福符號的「鈴蘭花」，每一年的春天都會推出一款典藏版的鈴蘭香氛，並與法國的頂尖工藝大師共同創作，為這款香水打造出鈴蘭花的香氛靈魂，將經典、優雅、工藝、藝術集為一身，設計出如同珍藏品般的香氛瓶飾。

由巴黎年輕的紡織與紙飾設計師露西圖埃（Lucie Touré）設計的2021年典藏版「瑾卉繡珠蜂印瓶」，更是驚艷了春色，揮別2020過去的總總。此次設計師擅長紡織與紙飾，將紙張的藝術與織品珠寶技術結合，輔以特殊珍貴紙張結合鍍鋁紙，再以硬紗片與珍珠將立體感線條勾勒，全手工製作出一身優雅的鈴蘭，盛開於嬌蘭瑾卉繡珠蜂印瓶身上。

嬌蘭今年也讓頂級香氛工藝，呼應著日本「花見」的藝術之美，「春櫻淡香水」伴隨著鈴蘭蜂印瓶一同到來。首度穿上春櫻訂製新衣的「春櫻縷金華冠蜂印瓶」也是粉絲們必收的一款香氛。春季便是日本浪漫櫻花的季節，也象徵著浪漫氛圍，來自日本傳統的「花見」習俗，也是此瓶香氛瓶的靈感來源，經露西圖埃的巧手之下，綻放出愛情浪漫的美意。

同樣運用珠寶技術的打造，以花見春櫻的意象，纏繞於蜂印瓶上，將瓶身的高貴、優雅點綴出來。每瓶香氛瓶皆以手工染色、裝飾，並將粉雪白、淡雅粉色、奢華金綴，一並體現於這高貴優雅的的瓶身上，再以珍貴的玻璃水晶珠鑲嵌於花之心上，讓每一瓶CHERRY BLOSSOM的春天詩意與獨特性，也是在新的一年2021年必要收藏限量推出，台灣僅限量10組。

嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶上，有著鈴蘭花串。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶上，有著鈴蘭花串。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶上，有手工製作的櫻花。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶上，有手工製作的櫻花。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶上，有著鈴蘭花串。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶上，有著鈴蘭花串。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶，全由手工製作。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶，全由手工製作。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶／125ml+30ml／23,800元（全台限量100組）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭鈴蘭淡香水瑾卉繡珠蜂印瓶／125ml+30ml／23,800元（全台限量100組）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶，瓶身綻放櫻花。圖／嬌蘭提供
嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶，瓶身綻放櫻花。圖／嬌蘭提供

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