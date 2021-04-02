香水瓶上長出絕美花朵！嬌蘭春櫻、鈴蘭香水限量登場

充滿春天氣息的氛圍，嗅覺感官也跟著嬌蘭兩款精緻香水來感受，每年均會推出限量「蜂印瓶」的嬌蘭，今年讓香水瓶上開出絕美花朵，兩款限定包括「鈴蘭瑾卉繡珠蜂印瓶」、「春櫻縷金華冠蜂印瓶」，瓶身均綴有頂級工藝特製的花朵，擺在化妝桌上，讓花朵帶來的美麗感展大家。

嬌蘭香氛照慣例使用歌頌著春天、幸福符號的「鈴蘭花」，每一年的春天都會推出一款典藏版的鈴蘭香氛，並與法國的頂尖工藝大師共同創作，為這款香水打造出鈴蘭花的香氛靈魂，將經典、優雅、工藝、藝術集為一身，設計出如同珍藏品般的香氛瓶飾。

由巴黎年輕的紡織與紙飾設計師露西圖埃（Lucie Touré）設計的2021年典藏版「瑾卉繡珠蜂印瓶」，更是驚艷了春色，揮別2020過去的總總。此次設計師擅長紡織與紙飾，將紙張的藝術與織品珠寶技術結合，輔以特殊珍貴紙張結合鍍鋁紙，再以硬紗片與珍珠將立體感線條勾勒，全手工製作出一身優雅的鈴蘭，盛開於嬌蘭瑾卉繡珠蜂印瓶身上。

嬌蘭今年也讓頂級香氛工藝，呼應著日本「花見」的藝術之美，「春櫻淡香水」伴隨著鈴蘭蜂印瓶一同到來。首度穿上春櫻訂製新衣的「春櫻縷金華冠蜂印瓶」也是粉絲們必收的一款香氛。春季便是日本浪漫櫻花的季節，也象徵著浪漫氛圍，來自日本傳統的「花見」習俗，也是此瓶香氛瓶的靈感來源，經露西圖埃的巧手之下，綻放出愛情浪漫的美意。