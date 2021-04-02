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代言眼鏡廣告曝光！山下智久耍帥、吳慷仁裝斯文 女友視角迷倒粉絲

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
山下智久（左）和吳慷仁，近期都有全新的眼鏡廣告曝光。圖／JINS、小林眼鏡提供
山下智久（左）和吳慷仁，近期都有全新的眼鏡廣告曝光。圖／JINS、小林眼鏡提供

JINS旗下以「EVERYDAY EYE WEAR」為概念的墨鏡新品牌「JINS&SUN」找來日本帥哥山下智久擔任代言人，並曝光全新的形象大片，詮釋一周的魅力穿搭。而小林眼鏡也繼續請了吳慷仁出任年度代言人，結合「用專業帶您看見幸福」概念，拍攝全新廣告，上演了變身特務戲碼。

由日本潮流大神Nigo擔任設計指導的新墨鏡品牌JINS&SUN，果然是JINS的年度重點計畫，於是邀請了在台、日深受歡迎，甚至在歐美地區都有粉絲的「山P」山下智久擔綱代言人，並隨之曝光全新網路廣告。廣告中山下智久將新品牌創立與不斷朝全新目標挑戰邁進的印象連結，傳達「墨鏡是生活日常」的意念。同時以敘事手法，記錄山下智久的「One Week」日常風景，在各種場景中，自由展現不同的個人風格，完全就是「女友」視角，讓粉絲再度懾服於山P的帥氣裡，而心動不已。

山下智久擔任JINS&SUN代言人，隨之曝光他所詮釋的全新網路廣告。圖／JINS提供
山下智久擔任JINS&SUN代言人，隨之曝光他所詮釋的全新網路廣告。圖／JINS提供

另外，小林眼鏡二度與吳慷仁合作，讓他在新形象廣告中，化身幸福特務。吳慷仁在拍攝時搭配黑白兩套帥氣西裝，透過巧妙的運鏡轉換，搭配其穿梭的身影和流暢的舞步，再加上趣味的錯覺拍攝手法，讓觀看者不由自主地隨音樂搖擺。廣告節奏分明、輕快洗腦的背景音樂和一幕幕快速切換的鏡頭，讓人隔著螢幕也能感受到吳慷仁近期戀愛中的幸福感。小林眼鏡表示，目前全台門市共有超過500位通過國家考試院認證的專業人員來服務民眾，希望藉由吳慷仁拍攝的廣告，傳遞「用專業帶您看見幸福」的精神。

小林眼鏡二度與吳慷仁合作，讓他在新形象廣告中，化身幸福特務。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡二度與吳慷仁合作，讓他在新形象廣告中，化身幸福特務。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡二度與吳慷仁合作，讓他在新形象廣告中，化身幸福特務。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡二度與吳慷仁合作，讓他在新形象廣告中，化身幸福特務。圖／小林眼鏡提供

山下智久擔任JINS&SUN代言人，隨之曝光他所詮釋的全新網路廣告。圖／JINS提供
山下智久擔任JINS&SUN代言人，隨之曝光他所詮釋的全新網路廣告。圖／JINS提供

JINS&SUN是JINS旗下全新墨鏡品牌，由日本潮流大神Nigo擔任設計指導。圖／JINS提供
JINS&SUN是JINS旗下全新墨鏡品牌，由日本潮流大神Nigo擔任設計指導。圖／JINS提供

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