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以賽車為名的設計都讓人著迷！泰格豪雅F1系列腕表帶來亮眼新色
男人很簡單，「賽車」、「腕表」都是最愛，因為這兩者有著最純粹的機械結構，因此讓人著迷。為慶祝於2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅（TAG Heuer）就以此為藉，推出一系列帶有鮮艷明亮色彩的新表款，要讓人不愛也難。
F1系列表款自1986年推出以來，一直都是賽車迷收藏標的之一。結合了各項熱血、速度的元素，讓配戴的人能直接聯想到F1奔馳在賽道的情景，而為人稱頌。而今年為了 F1巴林大獎賽開幕而創作的全新表款，更是結合了80到90年代的橙和檸檬黃配色，以前先前與保時捷聯名款的瀝青特色，甫曝光就引起市場關注。全新的F1系列，除了是致敬TAG Heuer對賽車運動所投注的心力，更凸顯了表款不只適合在賽車時配戴，更能成為日常生活中的最佳造型幫手。
新品包括三款計時腕表和一款大三針，均有著表徑43毫米的精鋼表殼、陶瓷表圈以及瀝青效果表面。部分款式搭配尼龍表帶，呼應賽車駕駛艙內的安全帶，而兩種鮮明配色的設計，更讓人自然而然的聯想到色彩斑斕的賽車。其中的橙色，更早就是品牌的DNA，因為早70年代的一款Autavia腕表，其中央指針和時針就是橙色，甚至還被鐘表玩家暱稱為「Orange Boy」。同時，搭配尼龍表帶的表款，還採用了與表盤相同配色的縫線裝飾，展現完整的運動風範。
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