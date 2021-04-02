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以賽車為名的設計都讓人著迷！泰格豪雅F1系列腕表帶來亮眼新色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供

男人很簡單，「賽車」、「腕表」都是最愛，因為這兩者有著最純粹的機械結構，因此讓人著迷。為慶祝於2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅（TAG Heuer）就以此為藉，推出一系列帶有鮮艷明亮色彩的新表款，要讓人不愛也難。

F1系列表款自1986年推出以來，一直都是賽車迷收藏標的之一。結合了各項熱血、速度的元素，讓配戴的人能直接聯想到F1奔馳在賽道的情景，而為人稱頌。而今年為了 F1巴林大獎賽開幕而創作的全新表款，更是結合了80到90年代的橙和檸檬黃配色，以前先前與保時捷聯名款的瀝青特色，甫曝光就引起市場關注。全新的F1系列，除了是致敬TAG Heuer對賽車運動所投注的心力，更凸顯了表款不只適合在賽車時配戴，更能成為日常生活中的最佳造型幫手。

新品包括三款計時腕表和一款大三針，均有著表徑43毫米的精鋼表殼、陶瓷表圈以及瀝青效果表面。部分款式搭配尼龍表帶，呼應賽車駕駛艙內的安全帶，而兩種鮮明配色的設計，更讓人自然而然的聯想到色彩斑斕的賽車。其中的橙色，更早就是品牌的DNA，因為早70年代的一款Autavia腕表，其中央指針和時針就是橙色，甚至還被鐘表玩家暱稱為「Orange Boy」。同時，搭配尼龍表帶的表款，還採用了與表盤相同配色的縫線裝飾，展現完整的運動風範。

因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供

因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供

因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供

因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供
因應2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，泰格豪雅推出新配色F1系列表款。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，搭載石英機芯，約67,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，搭載石英機芯，約67,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅F1系列腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、尼龍表帶，搭載石英機芯，約47,100元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1系列腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、尼龍表帶，搭載石英機芯，約47,100元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，搭載石英機芯，約67,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，搭載石英機芯，約67,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、尼龍表帶，搭載石英機芯，約62,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅F1系列計時碼表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、尼龍表帶，搭載石英機芯，約62,300元。圖／TAG Heuer提供

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