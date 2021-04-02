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Gianni Chiarini和Jerome Dreyfuss 春夏包款的北義、南法小旅行

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Gianni Chiarini（右）和Jerome Dreyfuss在春夏皆以旅遊做為包款設計靈感。圖／品牌提供
Gianni Chiarini（右）和Jerome Dreyfuss在春夏皆以旅遊做為包款設計靈感。圖／品牌提供

旅行成為當刻最令人嚮往的事，配件品牌也以旅遊做為設計靈感，用想像力帶人飛向他方；義大利包款Gianni Chiarini以春遊科莫湖作為主題，打造義式隨性風格；法國品牌Jerome Dreyfuss則是以南法公路旅行為發想，帶來春夏嶄新包款。

Gianni Chiarini以鍊帶、鉤織包款詮釋北義的輕奢度假風，以義大利第三大湖、同時有米蘭後花園美譽的「科莫湖」為靈感，將瀲灩湖水、綠草茵茵的春日風光轉變為嫩粉、鮮紅、苔綠等、艷橙等色彩的創作包款，例如Africa琥珀鍊帶肩背包以霧面皮革製成，流蘇裝飾、梯形上蓋、可拆式琥珀色調短鍊帶，打造搶眼有氣勢的外型，附上同色皮革細肩帶，可變換手提、肩背功能。此外，草編包款更是點題夏季，例如Diletta草編拼接扇形包，有著大器簡約的輪廓，Diana草編拼接肩背包則是以拉菲草鉤織袋身，加上牛皮飾邊、提把與肩帶，構成討喜的馬鞍包輪廓。

Jerome Dreyfuss則是來到法國南部盛產鹽之花的卡瑪格（Camargue），在這片濕地平原上包括粉色鹽灘沼澤、紅鶴的身影或是白馬奔馳的牧野風情，都讓人成為自由奔放的牛仔，搭上露營小巴士來場公路旅行，品牌經典Bobi推出小型尺寸，有說走就走的輕快，Leon則是以亞麻布打造托特包，成為浪漫小旅行的最佳良伴。

Jerome Dreyfuss在今年春夏季首度推出以亞麻材質為主的包款。圖／Jerome Dreyfuss提供
Jerome Dreyfuss在今年春夏季首度推出以亞麻材質為主的包款。圖／Jerome Dreyfuss提供
Africa琥珀鍊帶肩背包 $11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Africa琥珀鍊帶肩背包 $11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Diana草編拼接肩背包，16,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Diana草編拼接肩背包，16,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Diletta草編拼接扇形包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Diletta草編拼接扇形包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Bobi S沼澤綠款式，19,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Bobi S沼澤綠款式，19,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
Leon岩石灰，17,800元。圖／Jerome Dreyfuss提供
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