Gianni Chiarini和Jerome Dreyfuss 春夏包款的北義、南法小旅行

旅行成為當刻最令人嚮往的事，配件品牌也以旅遊做為設計靈感，用想像力帶人飛向他方；義大利包款Gianni Chiarini以春遊科莫湖作為主題，打造義式隨性風格；法國品牌Jerome Dreyfuss則是以南法公路旅行為發想，帶來春夏嶄新包款。

Gianni Chiarini以鍊帶、鉤織包款詮釋北義的輕奢度假風，以義大利第三大湖、同時有米蘭後花園美譽的「科莫湖」為靈感，將瀲灩湖水、綠草茵茵的春日風光轉變為嫩粉、鮮紅、苔綠等、艷橙等色彩的創作包款，例如Africa琥珀鍊帶肩背包以霧面皮革製成，流蘇裝飾、梯形上蓋、可拆式琥珀色調短鍊帶，打造搶眼有氣勢的外型，附上同色皮革細肩帶，可變換手提、肩背功能。此外，草編包款更是點題夏季，例如Diletta草編拼接扇形包，有著大器簡約的輪廓，Diana草編拼接肩背包則是以拉菲草鉤織袋身，加上牛皮飾邊、提把與肩帶，構成討喜的馬鞍包輪廓。