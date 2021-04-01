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現賺190！肉多多套餐免費升級 299輕鬆吃雲林粉紅豬

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉多多「雲林粉紅豬套餐」。圖／肉多多提供
肉多多「雲林粉紅豬套餐」。圖／肉多多提供

台灣民眾嗜食火鍋，連帶也讓許多鍋物品牌推出不同的優惠活動。主打大份量肉盤的「肉多多」，為慶祝連開4間分店，因此至4月底前，推出指定套餐「免費升級」方案，讓民眾現省190元。而主打打卡系環境的網美火鍋「好室鍋物」，則是推出全新會員系統，憑消費點數，可兌換肉品或海鮮拼盤。

以大份量肉盤最具代表性的「肉多多」，供應有美國板腱牛、紐澳嫩肩牛、美國雪花牛等不同肉品。儘管受到疫情影響，波及餐飲業的拓展腳步，但肉多多在今年3月分別於新北永和、桃園南崁、台中大里及高雄楠梓開設新門市。為慶祝新店開幕，即日起至4月30日期間，點用299元的「活菌豬套餐」，即可免費升等為489元的「雲林粉紅豬套餐」（培根／梅花任選）。業者表示，相較於一般豬肉，雲林粉紅豬的油脂適中、纖維細緻，而且沒有長期冷凍運送易產生的豬騷味或柴口感。

以花草系裝飾而在台中走紅的打卡火鍋店「好室鍋物」，主要透過綠色植栽與白色磁磚營造清新的空間，並且提供濕式熟成冷藏肉品，目前包括台中、苗栗、彰化等地均有分店。近期好室鍋物推出全新會員系統，消費滿百元即可獲得1點，並可憑點數兌換店內食材或是肉品，最高可獲得海鮮拼盤。

火鍋 肉多多

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