港點、燒臘「吃到飽588」！老火煲湯、干燒牛河無限吃

位於微風南山，主打港式料理、點心的「D弐拾弐」，將於4月6日起，限時推出平日晚餐「港點吃到飽」的優惠方案，不論是蒸籠點心、燒臘、老火煲湯，或是絲襪奶茶、凍檸茶等料理飲品，通通都是無限供應，讓民眾可以盡興享受。

新葡苑集團旗下的D弐拾弐，主打多元、年輕化的港式餐點，並打造有戶外用餐區。店內以單點的型態，推出包括有廣東炒飯、腊味蘿蔔糕、蜜汁叉燒腸粉等經典菜，也有上海小籠包、乾炒牛河等料理，還有許多造型可愛的點心。過去D弐拾弐曾與啤酒頭合作，限期推出港式料理搭配精釀啤酒的吃到飽組合，也曾推出過期間限定的快閃吃到飽活動。