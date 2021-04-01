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港點、燒臘「吃到飽588」！老火煲湯、干燒牛河無限吃
位於微風南山，主打港式料理、點心的「D弐拾弐」，將於4月6日起，限時推出平日晚餐「港點吃到飽」的優惠方案，不論是蒸籠點心、燒臘、老火煲湯，或是絲襪奶茶、凍檸茶等料理飲品，通通都是無限供應，讓民眾可以盡興享受。
新葡苑集團旗下的D弐拾弐，主打多元、年輕化的港式餐點，並打造有戶外用餐區。店內以單點的型態，推出包括有廣東炒飯、腊味蘿蔔糕、蜜汁叉燒腸粉等經典菜，也有上海小籠包、乾炒牛河等料理，還有許多造型可愛的點心。過去D弐拾弐曾與啤酒頭合作，限期推出港式料理搭配精釀啤酒的吃到飽組合，也曾推出過期間限定的快閃吃到飽活動。
自4月6日至6月底期間，針對平日（週一至週四）晚餐時段，D弐拾弐推出點心吃喝到飽的活動，包括有蒸、煎、烤、炸等不同類型的港點，並有腸粉、燒臘拼盤、干燒牛河、港式老火煲湯等選擇，還有現點現作的炒飯、時蔬料理。其中包括包仔三兄弟、明星雞仔金沙包、鴨仔包等品項，均是業者推薦的人氣商品。另外包括港式凍檸茶、絲襪奶茶、鴛鴦奶茶等飲品，也可享無限暢飲，每人588元。
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