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阿秋大肥鵝餐廳推母親節溫情饗宴 送鎮瀾宮加持好禮

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
母親節快到了，台中知名餐廳阿秋大肥鵝推出母親節溫情饗宴。記者宋健生/攝影
母親節快到了，台中知名餐廳阿秋大肥鵝推出母親節溫情饗宴。記者宋健生/攝影

母親節快到了，台中知名餐廳阿秋大肥鵝推出母親節溫情饗宴，標榜早鳥有優惠，即日起至4月30日前預訂付清全額，就送大甲鎮瀾宮加持好禮一份，有杯袋、好運按摩梳及御守項鍊，讓家人有吃擱有保庇。

「來阿秋·買溫馨·送平安」母親節溫情饗宴，活動期間為5月1日至5月9日。桌宴特別推出5,800元(6人桌宴)、8,000元(10人桌宴) 、1萬2,800元(10人桌宴)，另有外帶平安母親節專案3,999元(6人桌宴)，提供消費者多重方便選擇。

主廚特別特別結合養生食材入菜，選用了鮑魚、五味香螺、烏魚子、炙燒燻鮭的「滿載海珍鮑魚盛」作為迎賓開胃盤。

還有清爽滋補的「姬松茸和風燉盅」，是用雞腿肉、乾香菇、銀杏、蛤蜊、白蝦、姬松茸時令蔬菜一起燉煮的。

「寶盆黑蒜蒸龍蝦」裡面有小龍蝦、黑蒜等食材搭配烏龍麵，是極為傳統又養生的海鮮料理。

還有選用澎湖虎膽石斑、魚露、青蔥、薑絲的「三彩玉露虎膽斑」清蒸料理，以及養生清爽的「金線蓮燉全雞」，採用金線蓮搭配土雞、紅棗、枸杞、玉竹、淮山、南杏而成。

更搭配了甜蜜的「摺摺稱奇雙珍點」，以鴛鴦燒賣、紅豆小包及「手工蓮子豆花」作為結尾，多種高營養價值食材，讓媽媽吃得輕鬆又開心。

阿秋大肥鵝董事長廖豊民表示，餐廳除了配合中央流行疫情指揮中心的建議指示：加強清潔消毒、測量體溫、保持安全社交距離之外，也推出外帶自取、外送服務(限定日期及時段；非每日配送)，可將母親節餐點宅配到府。

阿秋大肥鵝董事長廖豊民展示大甲鎮瀾宮加持的御守項鍊。記者宋健生/攝影
阿秋大肥鵝董事長廖豊民展示大甲鎮瀾宮加持的御守項鍊。記者宋健生/攝影

母親節 鎮瀾宮

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