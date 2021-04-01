MIKIMOTO把珍珠變中性了 幾何線條潮流感十足

簡約、跨越不同文化的設計符號，向來是最能引起共鳴的設計元素，尤其是以品牌開頭字母大寫和LOGO，近年來更成為最具辨識度的設計趨勢。MIKIMOTO以品牌的首英文字母 ─ 「M」作為設計主軸，所推出的M Collection，利用簡約俐落的線條，延伸出多款由華麗到簡約的珍珠珠寶。今年，品牌以全新的設計概念演繹極具品牌標示性的 MIKIMOTO M Collection，在經典之上重塑新意。同時曝光的全新的年度形象廣告，更直接以配戴珍珠的男女來傳達珍珠的無限可能，能恣意隨性地展現每個人獨有的風格。

MIKIMOTO M Collection 的全新設計概念聚焦於幾何之美，以立體 「M」字為基礎，採用渾圓細緻日本 Akoya 珍珠，以剛柔並濟的手法重新演繹「M」字與珍珠的曼妙組合。MIKIMOTO 為全新鍊墜及耳環配搭了色澤濃厚的 18K 黃金及淨白亮麗的 18K 白金，更顯珍珠的圓渾光澤以及唯美暈彩。新品更大膽採用了黑銠加工的純銀配搭優雅的珍珠，展現迷人又時尚的中性氣質，不論性別及年齡，讓所有人都能配戴出珍珠不同以往的獨有魅力。 MIKIMOTO M Collection系列。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection 18K黃金墜鍊，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection 18K白金墜鍊，75,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection系列。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection純銀墜鍊，24,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection純銀墜鍊，24,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection 18K黃金耳環，40,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO M Collection 18K白金耳環，50,000元。圖／MIKIMOTO提供