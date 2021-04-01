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板橋大遠百韓國展來了 上百種美食、伴手禮連假吃一波

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
板橋大遠百4月1日至4月12日推出「韓風春之季」韓國展。圖／遠百提供
板橋大遠百4月1日至4月12日推出「韓風春之季」韓國展。圖／遠百提供

板橋大遠百母親節前哨戰「美麗購物節」即日起開跑，同期間除了有多家新櫃進駐外，4月1日至4月12日接力推出「韓風春之季」韓國展，讓民眾連假逛百貨也可吃一波美味韓食。

繼遠東百貨花蓮店及信義A13後，板橋大遠百4月1日至4月12日接力推出「韓風春之季」韓國展，響應當下無法出國，進而大爆發的異國美食需求，現場集結上百種韓國美食及化妝品、伴手禮，要讓消費者盡情補貨。

這次參展集結韓國特色名菜，包括地獄奶奶醬油螃蟹，白飯加進蟹蓋內拌著蟹黃及蟹肉一起吃是最道地經典的吃法。還有Our home的韓國傳統湯品及粥品，有多種口味。以及現場超過30款人氣商品初登場，超夯零食、排行泡麵、國民飲品一次蒐羅。

現場也有韓式經典街邊小吃可滿足，像是「叔叔煎糖餅」有香甜的韓式糖餅，還有匠人魚板、朴家飯捲、南浦洞串燒、新堂洞辣炒年糕、現烤魷魚、黃色炸雞等，還有達人現做泡菜。

活動期間於百貨服飾、名品當日單筆消費滿5,000元即加送100元韓國展抵用券。4月2日至4月5日於韓國展會場持HAPPY GO卡消費滿500元，就送KAKAO friends餐具組。

叔叔煎糖餅每份60元。圖／遠百提供
叔叔煎糖餅每份60元。圖／遠百提供
朴家飯捲每份180元。圖／遠百提供
朴家飯捲每份180元。圖／遠百提供
金守美醬油螃蟹730g原價1,680元，特價1,580元，2包特價3,000元。圖／遠百提供
金守美醬油螃蟹730g原價1,680元，特價1,580元，2包特價3,000元。圖／遠百提供

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