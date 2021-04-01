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王陽明愛用香味引誘老婆！現身高雄迪奧香氛度假快閃店
帥氣男星王陽明與老婆蔡詩芸的感情超好，時常在社群媒體上放閃，他今天南下高雄漢神巨蛋，出席迪奧迪奧香氛世家度假限量快閃店、迪奧香氛世家專櫃開幕活動，透露自己最愛的香味就是「蒙田大道香氛」，因為帶點神秘又優雅的氣息，男女都會喜歡，讓另一半蔡詩芸都深深著迷，至於推薦給老婆的香氛，則是「牡丹香韻香氛」，以婀娜多姿的女性為靈感所調製出來的馥郁香氣，極具溫柔氣質。
王陽明表示，男女身上香味是給人的重要印象，所以他很會在意自己與另一半身上的味道，特別珍藏的「蒙田大道香氛」，詮釋出迪奧經典的特里亞農灰，又有著蘚苔香調，給人一種溫柔紳士風範。若是要與另一半一起使用的Couple香氛，他則推薦「幸運時刻香氛」，還不忘放閃「我很喜歡Lucky這個名字所代表的寓意，因為Dizzy就像是我的幸運符一樣，帶給我幸福與美好。」
迪奧香氛世家MAISON CHRISTIAN DIOR，特別在漢神巨蛋打造全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」，結合香氛、彩妝與保養，以約依印花打造出迷幻叢林的店裝風格，還能看到猛獅、獼猴、珍禽異獸們的蹤跡，現場也推出「迪奧香氛世家系列-2021度假限量版」，把約依印花化為草綠、緋紅、灰藍三種顏色，搭配「幸運時刻香氛」、「牡丹香韻香氛」與「蒙田大道香氛」，也搭配3款香氛絲巾。
而全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」，也同步在漢神巨蛋開幕，提供南部的香迷們最佳選購地點，展出22款香氛、香氛蠟燭等，並有專業香水師駐店，提供一對一香氛諮詢服務，開幕旗艦也推出「客製化刻字服務」，為每款香氛瓶打造專屬印記。
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