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王陽明愛用香味引誘老婆！現身高雄迪奧香氛度假快閃店

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
王陽明一身帥氣白色襯衫，現身高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家度假限量快閃店。圖／迪奧提供
王陽明一身帥氣白色襯衫，現身高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家度假限量快閃店。圖／迪奧提供

帥氣男星王陽明與老婆蔡詩芸的感情超好，時常在社群媒體上放閃，他今天南下高雄漢神巨蛋，出席迪奧迪奧香氛世家度假限量快閃店、迪奧香氛世家專櫃開幕活動，透露自己最愛的香味就是「蒙田大道香氛」，因為帶點神秘又優雅的氣息，男女都會喜歡，讓另一半蔡詩芸都深深著迷，至於推薦給老婆的香氛，則是「牡丹香韻香氛」，以婀娜多姿的女性為靈感所調製出來的馥郁香氣，極具溫柔氣質。

王陽明表示，男女身上香味是給人的重要印象，所以他很會在意自己與另一半身上的味道，特別珍藏的「蒙田大道香氛」，詮釋出迪奧經典的特里亞農灰，又有著蘚苔香調，給人一種溫柔紳士風範。若是要與另一半一起使用的Couple香氛，他則推薦「幸運時刻香氛」，還不忘放閃「我很喜歡Lucky這個名字所代表的寓意，因為Dizzy就像是我的幸運符一樣，帶給我幸福與美好。」

迪奧香氛世家MAISON CHRISTIAN DIOR，特別在漢神巨蛋打造全台首間「迪奧香氛世家度假限量快閃店」，結合香氛、彩妝與保養，以約依印花打造出迷幻叢林的店裝風格，還能看到猛獅、獼猴、珍禽異獸們的蹤跡，現場也推出「迪奧香氛世家系列-2021度假限量版」，把約依印花化為草綠、緋紅、灰藍三種顏色，搭配「幸運時刻香氛」、「牡丹香韻香氛」與「蒙田大道香氛」，也搭配3款香氛絲巾。

而全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」，也同步在漢神巨蛋開幕，提供南部的香迷們最佳選購地點，展出22款香氛、香氛蠟燭等，並有專業香水師駐店，提供一對一香氛諮詢服務，開幕旗艦也推出「客製化刻字服務」，為每款香氛瓶打造專屬印記。

全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，在漢神巨蛋開幕。圖／迪奧提供
全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，在漢神巨蛋開幕。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「牡丹香韻香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「牡丹香韻香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「幸運時刻香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「幸運時刻香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供
全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，提供美妝、香氛與保養全系列服務。圖／迪奧提供
全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，提供美妝、香氛與保養全系列服務。圖／迪奧提供
全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，在漢神巨蛋開幕。圖／迪奧提供
全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，在漢神巨蛋開幕。圖／迪奧提供
現身高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家度假限量快閃店的王陽明最愛的香味就是「蒙田大道香氛」。圖／迪奧提供
現身高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家度假限量快閃店的王陽明最愛的香味就是「蒙田大道香氛」。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「蒙田大道香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家「蒙田大道香氛」2021度假限量版／8,000元。圖／迪奧提供

王陽明 迪奧

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