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家樂福滿額送價值7千元「大省券」 愛買量販日本祭抽PS5

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販水湳店日本季各式日本生鮮週週激安價。圖／愛買量販提供
愛買量販水湳店日本季各式日本生鮮週週激安價。圖／愛買量販提供

迎接4天連假，量販、超市狂推折扣活動讓民眾團聚吃喝玩樂都享優惠。即日起只要在家樂福量販店單筆消費滿1,500元，超市/頂好滿599元，即可獲得一本集結26家品牌、總價值高達7,000元的「大省券」，全台限量20萬份，內容集結家樂福量販/超市/線上購物/頂好超市/家樂福購物中心（美食街/商店街）達指定消費就可抵用的現金券，最高可現折1,000元。

家樂福LINE也在連假期間推出熱血紅白藍還有「好康幸運轉轉樂」，即日起至4月27日前透過家樂福LINE官方帳號進入活動網頁，使用家樂福好康點數每300點可兌換1次幸運輪盤遊戲，週週抽YAMAHA勁豪125碟盤版機車乙台，還有機會天天獲得888元購物金。

而為了替民眾一解日本旅遊癮，家樂福也集結250款日本進口商品，其中料理商品推薦就達50多款，還有日本名店咖啡與草莓、抹茶甜點，即日起至4月13日活動期間，購買日本週主題商品單筆消費滿499元還可獲得29元讚岐烏龍麵加價購券。

另外，愛買量販水湳店自即日起至4月20日期間也盛大推出「GO購JAPAN」日本祭活動，全館打造日本元素，讓民眾彷彿置身日本，首波推出上千款日本餅乾零嘴、生鮮蔬果、日用百貨最低5.4折起，超夯的奈良淡雪草莓、熊本福岡草莓、AS麝香葡萄果凍都買得到。即日起至5月4日單筆消費滿988元並使用愛買App數位會員卡累積點數，即可抽超夯PS5數位版遊戲主機。來店拍照並上傳至Facebook指定活動頁面，還有機會抽中象印微電腦電子鍋、虎牌微電腦熱水壺、國際牌電烤箱3大好禮，參賽照片按讚數前3名，加碼再送提貨券500元。

愛買水湳店全館打造日本元素，讓民眾彷彿置身日本，上傳照片還可抽家電好禮。圖／愛買量販提供
愛買水湳店全館打造日本元素，讓民眾彷彿置身日本，上傳照片還可抽家電好禮。圖／愛買量販提供
超夯的奈良淡雪草莓、熊本福岡草莓、AS麝香葡萄果凍愛買量販水湳店日本祭都買得到。圖／愛買量販提供
超夯的奈良淡雪草莓、熊本福岡草莓、AS麝香葡萄果凍愛買量販水湳店日本祭都買得到。圖／愛買量販提供
家樂福推出價值7,000元的「大省券」，量販超市購物中心頂好皆可消費抵用，消費滿額即贈，全台限量20萬本。圖／家樂福提供
家樂福推出價值7,000元的「大省券」，量販超市購物中心頂好皆可消費抵用，消費滿額即贈，全台限量20萬本。圖／家樂福提供
即日起至5月4日單筆消費滿988元並使用愛買App數位會員卡累積點數，即可抽超夯PS5數位版遊戲主機。圖／愛買量販提供
即日起至5月4日單筆消費滿988元並使用愛買App數位會員卡累積點數，即可抽超夯PS5數位版遊戲主機。圖／愛買量販提供
愛買量販水湳店現場也仿造日本屋台推出現做日式美食。圖／愛買量販提供
愛買量販水湳店現場也仿造日本屋台推出現做日式美食。圖／愛買量販提供

家樂福 愛買 PS5

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