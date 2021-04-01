家樂福滿額送價值7千元「大省券」 愛買量販日本祭抽PS5

迎接4天連假，量販、超市狂推折扣活動讓民眾團聚吃喝玩樂都享優惠。即日起只要在家樂福量販店單筆消費滿1,500元，超市/頂好滿599元，即可獲得一本集結26家品牌、總價值高達7,000元的「大省券」，全台限量20萬份，內容集結家樂福量販/超市/線上購物/頂好超市/家樂福購物中心（美食街/商店街）達指定消費就可抵用的現金券，最高可現折1,000元。

家樂福LINE也在連假期間推出熱血紅白藍還有「好康幸運轉轉樂」，即日起至4月27日前透過家樂福LINE官方帳號進入活動網頁，使用家樂福好康點數每300點可兌換1次幸運輪盤遊戲，週週抽YAMAHA勁豪125碟盤版機車乙台，還有機會天天獲得888元購物金。

而為了替民眾一解日本旅遊癮，家樂福也集結250款日本進口商品，其中料理商品推薦就達50多款，還有日本名店咖啡與草莓、抹茶甜點，即日起至4月13日活動期間，購買日本週主題商品單筆消費滿499元還可獲得29元讚岐烏龍麵加價購券。