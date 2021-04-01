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連假逛百貨喝世界冠軍咖啡！新光三越「台灣好物特展」登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店即日起至4月11日在一館9樓活動會館首度推出「台灣好物特展」。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店即日起至4月11日在一館9樓活動會館首度推出「台灣好物特展」。記者江佩君／攝影

台灣在地品牌越來越發光發熱，不讓日本、韓國展專美於前，新光三越提供台灣好物舞台，台北南西店即日起至4月11日在一館9樓活動會館首度推出「台灣好物特展」，集結超過30家台灣在地人氣美食，還有世界冠軍咖啡「興波咖啡」、高雄爆餡饅頭「一饅頭店」、台中百年老店「丁山肉丸」等限定快閃，一站就可網羅台灣各地代表美食。

在許多在地新創品牌加入，或是老店二代接手後帶入新風貌，讓台灣在地品牌近年充滿活力，也成了時下年輕人熱愛追逐的對象。新光三越台北南西店 「台灣好物特展」，把台灣各地話題美食集結，也把戶外市集人氣品牌帶進百貨。

包括位於西門町的懷舊文青豆花店「本願豆花」、美式風格餐車「彩虹熱狗」、台中「歐客佬精品烘焙坊」世界麵包冠軍生吐司系列，還有「台南麻豆助」古早味碗粿、「三年五班」黑糖珍珠鮮奶等，一站就可把北中南美食呷透透。

活動期間還有各式在地名店期間限定登場。像是「全球50間最棒咖啡」2019、2020連續兩年蟬聯榜首的「Simple Kaffa興波咖啡」，這回也走進新光三越，在4/1～4/3快閃三天，這回興波咖啡帶來6款義式咖啡、3款手沖單品豆，讓消費者走進百貨就可品嚐。

興波咖啡創辦人吳則霖表示，除了旗艦店外，過去走進市集面對的客群目的性很強，進到百貨快閃接觸到客群多是百貨主顧客，等於可以接觸到許多全新客層。今年興波咖啡預計再展店，吳則霖指出，百貨相關邀約也非常多，未來也不排除進駐百貨展店。

另外首度登場的期間限定美食還包括即日起至4/5限定的「團時酥脆魚皮」、4/1～4/11限定「海邊走走」蛋捲、4/6～4/11限定「丁山肉丸」、4/9～4/11限定「一饅頭店」。

興波咖啡4/1～4/3在「台灣好物特展」快閃三天。記者江佩君／攝影
興波咖啡4/1～4/3在「台灣好物特展」快閃三天。記者江佩君／攝影
「海邊走走」蛋捲。記者江佩君／攝影
「海邊走走」蛋捲。記者江佩君／攝影
來自台中的「歐客佬精品烘焙坊」世界麵包冠軍生吐司系列。記者江佩君／攝影
來自台中的「歐客佬精品烘焙坊」世界麵包冠軍生吐司系列。記者江佩君／攝影
春上布丁蛋糕經典原味每顆100元。圖／新光三越提供
春上布丁蛋糕經典原味每顆100元。圖／新光三越提供
本願豆花傳統豆花加兩樣料49元。圖／新光三越提供
本願豆花傳統豆花加兩樣料49元。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店「台灣好物特展」集結超過30家台灣在地人氣美食。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店「台灣好物特展」集結超過30家台灣在地人氣美食。記者江佩君／攝影
彩虹熱狗堡每份147元。記者江佩君／攝影
彩虹熱狗堡每份147元。記者江佩君／攝影
台南麻豆助古早味碗粿每份60元。記者江佩君／攝影
台南麻豆助古早味碗粿每份60元。記者江佩君／攝影

咖啡 新光三越

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