聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV全新On the Beach香水迸發日本柚子清香 推出同款限量衝浪板
迎接夏天來臨，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以柚子為前導，推出全新的夏日系列On the Beach香水，在夏季四重奏系列之後成為第5款全新香氛，並同時上市與香水瓶身設計者Alex Israel所共同創作的限量衝浪板。
夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，運用柑橘味的輕盈水霧結合清新花香，帶來清爽宜人的溫暖氣息。早前已推出的夏日四重奏包括代陽光灑落的Sun Song、帶有花園舒緩氛圍的Cactus Garden、海洋主調的Afternoon Swim還有加州日落魅力的California Dream，延續這場美妙的西岸旅程，On the Beach重現海岸的優閒時光，包括漫長海灘的優閒、靜靜看海的沉靜。
在閃耀的藍天下，置身海邊開始迷人的一天，耳中聽著迷幻的音樂，踩著溫暖細軟的沙灘，調香師Jacques Cavallier Belletrud創作的On the Beach以日本柚子做為前調，捕捉剛切開來、多汁的新鮮感，爆發葡萄柚、橘子、柳橙的交錯香氣；接著是帶皂香的橙花，細緻而歡愉；後調鋪陳了百里香、迷迭香、粉紅胡椒、丁香等隱密的夏日氛圍，襯托幽微的性感。路易威登也再次和藝術家Alex Israel攜手合作瓶身設計， 呈現光線交織在夢幻場景的意境，以紅色、橘色切入瓶身與包裝的色澤，每一瓶都是隨機而獨特的漸層，也是5款夏日香水中唯一一款伴隨限量衝浪板設計的全新香調，盡情享受夏日的浪花與度假時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言