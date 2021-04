LV全新On the Beach香水迸發日本柚子清香 推出同款限量衝浪板

迎接夏天來臨,路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)以柚子為前導,推出全新的夏日系列On the Beach香水,在夏季四重奏系列之後成為第5款全新香氛,並同時上市與香水瓶身設計者Alex Israel所共同創作的限量衝浪板。

夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計,運用柑橘味的輕盈水霧結合清新花香,帶來清爽宜人的溫暖氣息。早前已推出的夏日四重奏包括代陽光灑落的Sun Song、帶有花園舒緩氛圍的Cactus Garden、海洋主調的Afternoon Swim還有加州日落魅力的California Dream,延續這場美妙的西岸旅程,On the Beach重現海岸的優閒時光,包括漫長海灘的優閒、靜靜看海的沉靜。