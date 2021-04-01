快訊

銅板價吃鍋貼中千萬！1-2月統一發票開出16張千萬大獎 名單出爐

竹科公司證實案1026為員工 48名接觸者採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV全新On the Beach香水迸發日本柚子清香 推出同款限量衝浪板

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供
夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供

迎接夏天來臨，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以柚子為前導，推出全新的夏日系列On the Beach香水，在夏季四重奏系列之後成為第5款全新香氛，並同時上市與香水瓶身設計者Alex Israel所共同創作的限量衝浪板。

夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，運用柑橘味的輕盈水霧結合清新花香，帶來清爽宜人的溫暖氣息。早前已推出的夏日四重奏包括代陽光灑落的Sun Song、帶有花園舒緩氛圍的Cactus Garden、海洋主調的Afternoon Swim還有加州日落魅力的California Dream，延續這場美妙的西岸旅程，On the Beach重現海岸的優閒時光，包括漫長海灘的優閒、靜靜看海的沉靜。

在閃耀的藍天下，置身海邊開始迷人的一天，耳中聽著迷幻的音樂，踩著溫暖細軟的沙灘，調香師Jacques Cavallier Belletrud創作的On the Beach以日本柚子做為前調，捕捉剛切開來、多汁的新鮮感，爆發葡萄柚、橘子、柳橙的交錯香氣；接著是帶皂香的橙花，細緻而歡愉；後調鋪陳了百里香、迷迭香、粉紅胡椒、丁香等隱密的夏日氛圍，襯托幽微的性感。路易威登也再次和藝術家Alex Israel攜手合作瓶身設計， 呈現光線交織在夢幻場景的意境，以紅色、橘色切入瓶身與包裝的色澤，每一瓶都是隨機而獨特的漸層，也是5款夏日香水中唯一一款伴隨限量衝浪板設計的全新香調，盡情享受夏日的浪花與度假時光。

On the Beach香水100ml售價9,200元、 On the Beach香水200ml售價14,000元。圖／LV提供
On the Beach香水100ml售價9,200元、 On the Beach香水200ml售價14,000元。圖／LV提供
路易威登推出全新的On the Beach香水，並同時上市Alex Israel共同創作的限量衝浪板（正面）。圖／LV提供
路易威登推出全新的On the Beach香水，並同時上市Alex Israel共同創作的限量衝浪板（正面）。圖／LV提供
路易威登推出全新的On the Beach香水，並同時上市Alex Israel共同創作的限量衝浪板（反面）。圖／LV提供
路易威登推出全新的On the Beach香水，並同時上市Alex Israel共同創作的限量衝浪板（反面）。圖／LV提供
On the Beach香水100ml售價9,200元、 On the Beach香水200ml售價14,000元。圖／LV提供
On the Beach香水100ml售價9,200元、 On the Beach香水200ml售價14,000元。圖／LV提供
夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供
夏日香水系列以漸層瓶身做為標誌設計，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供
（左）路易威登夏日香水系列推第五款以柚子為前導的On the Beach。圖／LV提供
（左）路易威登夏日香水系列推第五款以柚子為前導的On the Beach。圖／LV提供
迎接夏天來臨，路易威登以柚子為前導，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供
迎接夏天來臨，路易威登以柚子為前導，推出全新的On the Beach香水。圖／LV提供
（左）路易威登夏日香水系列推第五款以柚子為前導的On the Beach。圖／LV提供
（左）路易威登夏日香水系列推第五款以柚子為前導的On the Beach。圖／LV提供

LV

延伸閱讀

日職／日本火腿開季至今0轟 寫55年來最慘紀錄

許水德去日本不看脫衣舞的原因 讓趙少康比讚

維持傳統反光鏡結構、APS-C片幅 Pentax K-3 III將於日本市場推出

還能相信誰？日本色氣YouTuber自曝「驚人身分」 網友大崩潰

相關新聞

桃捷、高雄YouBike 2.0都能用LINE Pay 指定消費最高回饋12.5%

LINE Pay用戶數正式突破900萬，行動支付已經成為許多民眾每天不可少的便利工具，LINE Pay也持續拓大應用場景...

免費吃蔥油雞、楊枝甘露！3大餐飲享優惠 還送料理券

和億生活集團自4月1日起，推出「春季無限激省券」，只要憑券至了凡、添好運等旗下品牌，就可以無限享受6大優惠方案，包括加送...

LV全新On the Beach香水迸發日本柚子清香 推出同款限量衝浪板

迎接夏天來臨，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以柚子為前導，推出全新的夏日系列On the Beach香...

RIMOWA人氣手拿包登台開賣！粉絲：這需要包色才可以

DIOR在2019年男裝大秀上，首度曝光與RIMOWA合作的一系列旅行箱、配件。其中，又以手拿包最受到歡迎，然而限量緣故...

愚人節笑一個！小丑、小丑女時計有夠潮 一次入荷

愛開玩笑嗎？今天被朋友開玩笑了嗎？每年四月一日的「愚人節」，朋友們彼此開開無傷大雅的小玩笑，順便交流感情。愚人節也令人聯...

雲門舞集《十三聲》創作溯源系列影片 LINE TV全球搶先曝光！

雲門舞集《十三聲》編舞靈感來自鄭宗龍母親敘述的一段艋舺傳奇說書人的故事，該角色為江湖賣藝，忽男忽女、幼聲老嗓的詮釋古今佚事與鄉野趣談，所到之處萬人空巷，人稱「十三聲」。舞作集結黃金編創陣容，透過舞者的身體語彙，精彩演繹台灣生猛道地的文化美學，讓觀眾感受視覺與聽覺的表演張力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。