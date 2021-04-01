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RIMOWA人氣手拿包登台開賣！粉絲：這需要包色才可以

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在眾多消費者的引頸期盼之下，RIMOWA Personal硬殼手拿包終於登台開賣了。圖／RIMOWA提供、記者曾智緯攝影
在眾多消費者的引頸期盼之下，RIMOWA Personal硬殼手拿包終於登台開賣了。圖／RIMOWA提供、記者曾智緯攝影

DIOR在2019年男裝大秀上，首度曝光與RIMOWA合作的一系列旅行箱、配件。其中，又以手拿包最受到歡迎，然而限量緣故，所以多數人只能望圖興嘆，不過在2020年時品牌亦宣布適逢推出聚碳酸酯（PC）材質行李箱的20周年，因此沿用相同的設計，推出Personal硬殼手拿包，這讓全球品牌粉絲都迫切想要擁有。

因此，在眾多消費者的引頸期盼之下，RIMOWA Personal硬殼手拿包終於登台開賣了。除了有基本的黑、白款之外，還加入受到熱烈歡迎的沙漠玫瑰、仙人掌綠季節新色。於德國製造的RIMOWA Personal系列包款，首次採用超輕巧的防撞溝槽式聚碳酸酯製成，中性外觀可以收納日常必備的個人物品，還搭配可調校長短的活動皮革肩帶。內部還有著兩個開放式隔層，一個拉鍊口袋和三個卡槽，小巧的尺寸，加上精緻工藝，無論男、女都會愛上。

值得一提的是，這次抵台上市的四款顏色中，RIMOWA表示除了黑、白款是固定款之外，沙漠玫瑰、仙人掌綠則是這季限定，賣完就沒了，所以喜歡這些配色的人，可要把握機會。此外，細看黑色與仙人掌綠的金屬釦飾，還為了搭配皮革肩帶，改以電鍍灰呈現。RIMOWA也透露目前沙漠玫瑰最多人詢問與訂購，還有品牌鐵粉表示「這需要包色才可以」，即日起在全台專門店都能買到。

RIMOWA Personal硬殼手拿包，內部還有著兩個開放式隔層，一個拉鍊口袋和三個卡槽。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal硬殼手拿包，內部還有著兩個開放式隔層，一個拉鍊口袋和三個卡槽。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal硬殼手拿包41,400元。圖／RIMOWA提供

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