免費吃蔥油雞、楊枝甘露！3大餐飲享優惠 還送料理券

和億生活集團自4月1日起，推出「春季無限激省券」，只要憑券至了凡、添好運等旗下品牌，就可以無限享受6大優惠方案，包括加送鳳梨冰茶、點餐送蔥油雞、消費滿1,000折100等等不同優惠。另外「北村豆腐家」也於即日起推出蛤蜊海帶嫩豆腐煲、韓式大醬炸魚嫩豆腐煲等全新料理，品嚐新品再送350元料理兌換券。

即日起至6月30日期間，只要到添好運、了凡消費，就可獲得「無限激省券」，活動期間內，憑券至添好運點購鳳梨炒飯，就贈送「鳳梨冰茶」1杯（價值108元），消費滿500元即贈「楊枝甘露」1份（價值138元）。於了凡點油雞2人分享餐，則贈送「蔥油雞」1份（價值105元），點任一主食，送「不凡米血糕」1份（價值39元）。另外至添好運、了凡購買冷凍冷藏倉品，可享消費滿1,000折100。至和億購物網站，輸入指定優惠碼FREE100，則可享消費滿1,000折100。6大優惠均可無限次重複使用。

另外在即日起至6月30日期間，至添好運消費滿500元、了凡消費滿300元，即可參加抽獎，有機會獲得大金空氣清淨機、大金除濕機等禮品，共計7次開獎機會。

主打韓式嫩豆腐煲的「北村豆腐家」，即日起新推出「海陸爭霸」系列料理，包括有蛤蜊海帶嫩豆腐煲、韓式大醬炸魚嫩豆腐煲、魚卵海苔鑄鐵拌飯、秘製蝦醬鑄鐵拌飯、柚香辣炒魷魚，以及韓式香辣牛肉湯等全新料理選擇。以「蛤蜊海帶嫩豆腐煲」為例，一次就能品嚐到蛤蜊、牛腱肉搭配的海陸滋味，每份328元。「魚卵海苔鑄鐵拌飯」則是在熱騰騰的鑄鐵鍋飯上面鋪一球橘嫩透明的魚卵，搭配海苔一起入口，享受魚卵在口中爆開的鮮甜滋味，每份138元。