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愚人節笑一個！小丑、小丑女時計有夠潮 一次入荷
愛開玩笑嗎？今天被朋友開玩笑了嗎？每年四月一日的「愚人節」，朋友們彼此開開無傷大雅的小玩笑，順便交流感情。愚人節也令人聯想到西方漫畫中的丑角、與DC漫畫中的反派角色「小丑（Joker）」。事實上，獨立製表品牌Konstantin Chaykin便曾打造一枚咧嘴、擠眼的Clown 2 Audacity限量版，以轉不停的鬥雞雙眼、博君一笑。
來自俄羅斯的獨立製表師Konstantin Chaykin早在2017年現身巴塞爾鐘表展（Baselworld），並在2018年以「Clown」腕表拿下同年日內瓦鐘表大賞「無畏」獎。面盤上的兩個圓盤分別以黑色小圓點代表時鐘與分鐘，而六點鐘方向的紅色「舌頭」則是月相顯示，恰巧構成了一張小丑人臉。也就是說：一天24小時的每一刻，眼睛與舌頭的隨機排列，都將構成這名擁有蒼白膚色的小丑、並做出怪奇表情引人詼諧、但無傷風雅。2020年推出的Clown 2 Audacity腕表則維持此一特色，但換上更鮮明、有著但藍色眼影時分鐘顯示與血紅大嘴，並在表圈外刻上CLOWN字樣，全球限量88只。
但令人驚豔的可不只來自俄羅斯的小丑，獨立品牌崑崙表（CORUM）也有一款泡泡（Bubble）系列52 Joker腕表。52毫米鈦金屬表殼內，面盤上登場的卻不是小丑、而是小丑女Harley Quinn，但表款名稱確實名為Joker Watch，連表款名稱都拿來自我嘲諷，100%還原小丑與愚人節精神。且引用希斯萊傑在電影中演出小丑時的金句：「何必這麼認真呢（Why so serious）？」
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