愚人節笑一個！小丑、小丑女時計有夠潮 一次入荷

愛開玩笑嗎？今天被朋友開玩笑了嗎？每年四月一日的「愚人節」，朋友們彼此開開無傷大雅的小玩笑，順便交流感情。愚人節也令人聯想到西方漫畫中的丑角、與DC漫畫中的反派角色「小丑（Joker）」。事實上，獨立製表品牌Konstantin Chaykin便曾打造一枚咧嘴、擠眼的Clown 2 Audacity限量版，以轉不停的鬥雞雙眼、博君一笑。

來自俄羅斯的獨立製表師Konstantin Chaykin早在2017年現身巴塞爾鐘表展（Baselworld），並在2018年以「Clown」腕表拿下同年日內瓦鐘表大賞「無畏」獎。面盤上的兩個圓盤分別以黑色小圓點代表時鐘與分鐘，而六點鐘方向的紅色「舌頭」則是月相顯示，恰巧構成了一張小丑人臉。也就是說：一天24小時的每一刻，眼睛與舌頭的隨機排列，都將構成這名擁有蒼白膚色的小丑、並做出怪奇表情引人詼諧、但無傷風雅。2020年推出的Clown 2 Audacity腕表則維持此一特色，但換上更鮮明、有著但藍色眼影時分鐘顯示與血紅大嘴，並在表圈外刻上CLOWN字樣，全球限量88只。