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桃捷、高雄YouBike 2.0都能用LINE Pay 指定消費最高回饋12.5%

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay乘車碼「嗶」進桃園捷運，成為第一個可使用LINE Pay乘車碼綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸。圖／LINE Pay提供
LINE Pay乘車碼「嗶」進桃園捷運，成為第一個可使用LINE Pay乘車碼綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸。圖／LINE Pay提供

LINE Pay用戶數正式突破900萬，行動支付已經成為許多民眾每天不可少的便利工具，LINE Pay也持續拓大應用場景，宣布即日起於桃園捷運、高雄YouBike 2.0導入LINE Pay服務，桃園捷運更是LINE Pay乘車碼第一個開放綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸，提供民眾更便捷暢行的行動支付生活。

LINE錢包提供的「乘車碼」服務，原本就可以用來搭乘高雄捷運、指定公車/客運路線、旗津渡輪等國內各式交通運具，今起再新增桃園捷運，讓民眾持LINE Pay乘車碼於桃園捷運行動支付閘門口直接扣款搭乘。此外，用戶於桃捷TICKETS App及桃園捷運旅客詢問處臨櫃，也可選擇使用LINE Pay綁定之信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money付款購票。另外，高雄YouBike 2.0也自即日起開放綁定LINE Pay付款之租借服務。用戶只要於YouBike 2.0官方App綁定LINE Pay付款後，即可透過YouBike 2.0 App掃描車機上的QR Code後進行租借，還車時即可完成自動付款。

而4月起，LINE Pay也串連逾70大品牌推出為期3個月的「新生活提案」，用戶結帳時於指定店家結帳透過LINE Pay「我的條碼」使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款即可享受LINE POINTS回饋。

首波登場的是寶雅，即日起到5月25日，每週六、日單筆消費滿699元即享LINE POINTS 50點回饋。外食族從4月1日起到5月31日，於八方雲集、梁社漢排骨使用LINE Pay付款，單筆消費滿99元，筆筆享LINE POINTS 5%回饋；星巴克即日起到4月26日間，每週一及週五消費滿150元享LINE POINTS 15點回饋。

網購平台包含Pinkoi、有.設計uDesign等電商平台，於4月每週三消費筆筆享LINE POINTS 6%回饋；用戶4月於燦坤使用LINE Pay單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 300點回饋；4月9日到13日更加碼回饋單筆消費滿8,000元再享700點回饋，合計最高可得1,000點，換算回饋率高達12.5%。

開車族從4月1日到6月30日，每週三、六、日於台灣中油直營站及指定加盟站人工加油、台亞加油站人工加油島使用LINE Pay結帳，最高享LINE POINTS 6%回饋；搭乘55688台灣大車隊綁定LINE Pay，筆筆消費抽紅包，最高抽LINE POINTS 200點，若為首次綁定則首筆交易再享LINE POINTS 10點回饋。

LINE Pay也鼓勵用戶擁抱大自然，從4月1日到6月30日在12處國家森林遊樂區和烏來台車使用LINE Pay購買門票或車票，每筆交易可享LINE POINTS 10%點數回饋。

LINE Pay串連逾70大品牌，從7大面向推出為期3個月的「新生活提案-享消費，任性Pay」活動，讓用戶全方位消費通通享回饋。圖／LINE Pay提供
LINE Pay串連逾70大品牌，從7大面向推出為期3個月的「新生活提案-享消費，任性Pay」活動，讓用戶全方位消費通通享回饋。圖／LINE Pay提供

捷運 YouBike LINE Pay

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