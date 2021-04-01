裝飾藝術啟發全新DLight婚戒！HEARTS ON FIRE閃洗眼睛
美國鑽石品牌HEARTS ON FIRE以完美切割的鑽石聞名，2021年推出全新創作DLight系列婚戒，顧名思義，其名意指「歡愉」（Delight），靈感取自上個世紀有「黃金20年代」之稱，最充滿樂觀、魅力、歡愉和興奮的1920到1929年間藝術風格。系列共提供兩款嶄新的求婚鑽戒，以經典單鑽以及三鑽設計為焦點，以及預計5月中正式上市的無鑽、半鑲鑽、鑲鑽的線戒和對戒款式。
DLight系列中的「D」型設計元素來自1920年代最著名的裝飾藝術（Art Deco）風格，「D」型除了隱喻代表鑽石的Diamond之外，同時用來呼應Art Deco當中「D」字元。三款對戒的設計，更是直接以視覺意象將此風格中最經典的重複幾何經典美學符碼延展開來，化作環繞指尖的連續圖騰。
而在求婚鑽戒的設計中，HEARTS ON FIRE從裝飾藝術中汲取靈感，研發出創新的鑽石鑲嵌技法：單鑽求婚戒以獨家研發D形軌道鑲嵌，將本屬於高堅固性的軌道式鑲嵌加以改良，在鑲座與鑽石之間增添空隙容納更多光源進入，四個側邊D型軌道鑲嵌中，又各有兩顆鉑金爪鑲，最後以純手工鏡面拋光鉑金，讓完美切割的鑽石因為鉑金鏡面反射，更顯璀璨。同時，4顆側邊小鑽的巧妙設計，等於為中央主鑽增添贏得了共總數12顆綴飾美鑽的效果，讓鑽石火光達到極致，視覺上有更加明亮而放大。
外觀上，D字的幾何線條讓鑽戒同時結合圓鑽的內斂柔美，展現出剛柔並濟的獨特感。從作品的側面角度，則可看到倒V型的H鑲嵌底座，除了呼應HEARTS ON FIRE品牌代表logo，讓主鑽有「眾星拱月」之奢華感，也可看出主鑽尖底以鏤空方式鑲嵌，刻意加高的鑲嵌底座，讓鑽石與手指間有空間可以引入光線，提升火光閃耀程度增倍。
DLight系列3-Stone款式則刻意將中央主鑽與兩側美鑽以高低層次做安排，除了深度的視覺效果，同時讓兩側美鑽之火光能折設射至主鑽，增加閃耀程度。同時，兩側側鑽也採取45度角傾斜鑲嵌，增加尖底空間，為鑽石注入更多光芒。以無縫式相連在一起的主鑽與側鑽，則需將額外鑲嵌的截去，讓三顆鑽石呈現出連續相連的視覺效果，更是高難度的工藝表現。
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