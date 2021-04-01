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爸爸媽媽們看過來！連假出遊、添購新童裝這樣買最聰明

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
四天連假，UNIQLO也宣布從4月2日起到4月8日為止，推出多項童裝的購物優惠。圖／UNIQLO提供
四天連假，UNIQLO也宣布從4月2日起到4月8日為止，推出多項童裝的購物優惠。圖／UNIQLO提供

清明節、兒童節的連續假期到來，也說明要迎來服裝換季，而孩童的服飾最讓當爸媽的人傷透腦筋，然而國民品牌UNIQLO都準備好了。推出活動期間來店即送超人力霸王歡樂著色畫、指定男女童裝優惠49元起的等購物優惠。而GAP也獻上二度攜手設計師Ken Lo的「抱抱樂園」嬰幼童裝系列，滿足不同的孩童喜好。

四天連假，UNIQLO也宣布從4月2日起到4月8日為止，推出好穿脫嬰幼兒內搭褲指定款超值優惠價149元；因應外出需求，擁有防曬、防小雨功能的男女童裝可攜式抗UV外套，APP會員限定價590元起，童裝輕便短褲期間限定價290元。同時嬰幼兒棉質網眼包臀衣，期間限定價290元等優惠。而且在4月2日起到4月5日活動期間，在網路商店或實體店舖單筆消費滿2,000元，且含角落小夥伴商品任一件，即可獲得角落小夥伴童心吐司盤一個。此外，凡12歲以下孩童至全台實體店舖，就送ULTRAMAN超人力霸王著色畫一張，讓大人、小孩都開心。

GAP和設計師Ken Lo聯名系列包屁衣499元。圖／GAP提供
GAP和設計師Ken Lo聯名系列包屁衣499元。圖／GAP提供

去年GAP和設計師Ken Lo首次聯名合作，透過飽和撞色的設計，搭配療癒而繽紛的圖案，使該系列開賣2周內款式便陸續斷貨。為了回應消費者迴響，這季再度攜手迎來全新創作，以「抱抱樂園」為設計概念，從小朋友喜愛的物品為靈感出發，透過籃球、漢堡、恐龍、森林、小籠包等生活中的療癒元素，將「擁抱」主題轉化成不同形象的繽紛插圖。打造專屬聯名童裝系列，包含多款T恤與嬰幼童包屁衣，均一售價499元。

GAP和設計師Ken Lo聯名系列童裝499元。圖／GAP提供
GAP和設計師Ken Lo聯名系列童裝499元。圖／GAP提供

UNIQLO童裝 ULTRAMAN UT印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO童裝 ULTRAMAN UT印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO角落小夥伴印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO角落小夥伴印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

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