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180道步驟、15個小時製程 香奈兒11.12包優雅近40年

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
近40年過去，11.12包專屬的雙C金屬環扣配菱格紋皮革包身、皮穿鍊背帶已成了香奈兒包款最標誌性的設計之一。圖／香奈兒提供
近40年過去，11.12包專屬的雙C金屬環扣配菱格紋皮革包身、皮穿鍊背帶已成了香奈兒包款最標誌性的設計之一。圖／香奈兒提供

時尚潮流不斷變換，在追逐新鮮感的同時，永不被時間淘汰的經典總是不費吹灰之力就能擄獲眾人目光，香奈兒的11.12包大概就是這樣的存在。不過這個看起來「毫不費力」的優雅姿態，其實源自極為嚴謹的堅持。最近香奈兒推出了由名導蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）所執導的11.12包極致工藝影片，就揭露這款經典包的製作過程，讓人更深入了解為什麼11.12包能夠成為香奈兒標誌性的設計。

回顧11.12包的問世，其實是前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1983年重新詮釋嘉柏麗香奈兒女士打造的2.55包而來，特別使用了雙Ｃ金屬環扣彰顯品牌特色，延續長方形包身，但選擇用皮穿鍊取代原本的金屬背帶，翻蓋的弧度也更明顯。其他設計精隨延續2.55的元素，像是經典的柔軟羊皮材質、菱格紋、山形紋細節等，另外也有被稱為「魚子醬」等級的紋面小牛皮、jersey布料、斜紋軟呢、天鵝絨、丹寧等等款式，或呼應現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）每季設計的時裝系列的各種創新材質。

11.12包是在Ateliers de Verneuil-en-Halatte打造而成，這是香奈兒Métiers d’art麾下製造坊之一，位於巴黎北部的Oise區。在極致工藝影片中可以看到，工匠從皮革切割開始就非常謹慎，每一次切割的刀口都需確定皮革表面的紋路和諧。每個包都由至少擁有4到5年經驗的工匠投入180道步驟、15個小時的工時製作，也因為這樣極高的工匠藝術標準，讓Ateliers de Verneuil-en-Halatte在2016年榮獲尊貴的法國政府認證EPV標章（Entreprisedu Patrimoine Vivant）。

包身在菱格紋車縫之後，會進行point droit de couturière縫針手法，並將雙C繡縫於掀蓋內側。為了讓皮包更耐用且立體豐盈，特別使用先製作內側皮包、接著進行外側結合的「包中包」工法，以手工嵌入，由內向外翻的手工翻轉縫製技法piqué retourné也是時裝製衣運用的技巧概念，呼應香奈兒女士堅持的製作精神。此外，11.12包也有如時裝的外套般被配上口袋，共設計七面口袋方便各種小物收納。內襯特別選用與包身對比的顏色，更易於找到包內的物件。

近40年過去，11.12包專屬的雙C金屬環扣配菱格紋皮革包身、皮穿鍊背帶已成了香奈兒包款最標誌性的設計之一，也是許多人想到香奈兒時馬上就會聯想到的包款代表。經典的形象無論是在每季的時裝秀場、各大影視作品中或是路上行人的肩膀上，永遠都能展現出雋永迷人的姿態。

香奈兒推出11.12包極致工藝影片。圖／香奈兒提供
香奈兒推出11.12包極致工藝影片。圖／香奈兒提供
11.12包的問世是前任藝術總監卡爾拉格斐在1983年重新詮釋嘉柏麗香奈兒女士打造的2.55包而來，特別使用了雙Ｃ金屬環扣彰顯品牌特色。圖／香奈兒提供
11.12包的問世是前任藝術總監卡爾拉格斐在1983年重新詮釋嘉柏麗香奈兒女士打造的2.55包而來，特別使用了雙Ｃ金屬環扣彰顯品牌特色。圖／香奈兒提供
工匠從皮革切割開始就非常謹慎，每一次切割的刀口都需確定皮革表面的紋路和諧。圖／香奈兒提供
工匠從皮革切割開始就非常謹慎，每一次切割的刀口都需確定皮革表面的紋路和諧。圖／香奈兒提供
香奈兒推出了由名導蘇菲亞柯波拉所執導的11.12包極致工藝影片，揭露這款經典包的製作過程。圖／香奈兒提供
香奈兒推出了由名導蘇菲亞柯波拉所執導的11.12包極致工藝影片，揭露這款經典包的製作過程。圖／香奈兒提供
內襯特別選用與包身對比的顏色，更易於找到包內的物件。圖／香奈兒提供
內襯特別選用與包身對比的顏色，更易於找到包內的物件。圖／香奈兒提供
香奈兒推出11.12包極致工藝影片。圖／香奈兒提供
香奈兒推出11.12包極致工藝影片。圖／香奈兒提供
11.12包是在Ateliers de Verneuil-en-Halatte打造而成，這是香奈兒Métiers d’art麾下製造坊之一，位於巴黎北部的Oise區。圖／香奈兒提供
11.12包是在Ateliers de Verneuil-en-Halatte打造而成，這是香奈兒Métiers d’art麾下製造坊之一，位於巴黎北部的Oise區。圖／香奈兒提供
11.12包擁有經典皮穿鍊肩背帶。圖／香奈兒提供
11.12包擁有經典皮穿鍊肩背帶。圖／香奈兒提供

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