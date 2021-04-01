12歲以下免費！台南左鎮化石園區 兒童連假持證件免費

兒童節連假將至，台南左鎮化石園區特別推出「兒童節遊園趣」活動，12歲以下的兒童於4月2日至5日期間，只要持身份證明文件即享免費入園優惠，園區在連假也推出各項活動，邀請親子一同來到化石園區歡度兒童節。

配合連假，左鎮化石園區也推出兒童節遊園趣活動，除12歲以下兒童免費入園外，最受小朋友喜愛的彩繪魔法體驗也推出買一送一優惠，紀念品商店也同時推出「恐龍成雙」與「KIKIKOKO帶回家」活動，只要購買指定系列的恐龍模型，買一隻就送一隻。消費滿399元更送可愛的吉祥物冰箱貼或鑰匙扣。

除了各項優惠外，左鎮化石園區吉祥物KOKO也將在連假期間，不定時現身與小朋友互動，園區並邀請多位街頭藝人進行表演，整個園區充滿節慶氛圍，期讓每位來訪的大小朋友都能擁有開心的兒童節回憶。

化石園區表示，4月是兒童主題月，緊接著在連假活動過後，園區也將陸續推出各項知識性講座或教育活動，包括「化石電影院」知識講座、「史前臺灣奇遇記：發現早坂犀」、「認識西拉雅：民俗與DIY課程」學習課程等，用多元有趣的課程迎接5月開館周年慶，到園區遊憩的同時，也能獲得更多關於臺灣這片土地的故事。