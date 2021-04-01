一鍋到底瘋野炊／米蘭番茄燉牛肉、西班牙馬鈴薯蛋餅
越來越多人喜歡露營，重頭戲「野炊」可不只是泡麵、烤肉、煮火鍋喔。餐廳料理等級的米蘭番茄燉牛肉、西班牙馬鈴薯蛋餅，都可以在野外輕鬆搞定！跟外景節目上山下海，扛起劇組伙食大任的主廚Max來上菜，他用最常見的平底鍋、燉鍋等「單一鍋具」，研究出簡單、方便的戶外野炊密技，快跟家人一起體驗全新的露營野炊樂趣！
【米蘭番茄燉牛肉】
● 可用鍋具：燉鍋
烹調時間：90min
食譜份量：4人份
● 材料準備
A. 醃肉
牛肋條 600g（切大塊）
麵粉 30g（低、中、高筋皆可）
醃料：鹽 3g、黑胡椒粒 3g、義大利綜合香料 3g
※ 牛肉切成約5公分大小，所有材料搓揉均勻裝袋。
B. 蔬菜
洋蔥 1顆（去皮切塊）
胡蘿蔔 1/2根（去皮切塊）
西芹 2根（切塊）
※ 全部切塊狀後裝袋。
其他材料
蒜末 30g
牛番茄 300g（切四等分，或烹煮時直接用手剝開）
蘑菇 100g（用紙巾擦拭乾淨）
新鮮月桂葉 2片
新鮮奧勒岡 2g
番茄汁 2罐（約600cc）
橄欖油 30g
水 適量（淹過材料即可）
調味
鹽 5g
糖 5g
裝飾（可省略）
新鮮迷迭香 1支
● 備料TIPS
新鮮番茄也可以先冷凍前置包裝起來，更方便攜帶。
沒有新鮮香料，也可以用乾燥香料取代。
● 做法
1. 鍋中放入橄欖油燒熱後，將A的牛肉以中大火煎至表面上色（約五至七分熟的程度）。
TIP 每塊牛肉的油脂狀況不同，橄欖油可分次加入，一邊煎一邊觀察，調整油量。
2. 同鍋放入B和蒜末、牛番茄、蘑菇、月桂葉、奧勒岡，將所有材料炒香。
3. 加入番茄汁、淹過食材的水，小火燉煮約90分鐘至濃稠，再按照個人喜好加入調味即可。最後以迷迭香裝飾。
● 延伸吃法
米蘭番茄燉牛肉若沒吃完，隔日加水煮軟一些，並放入冷凍飯或乾燥米，一邊炒一邊煮到收汁，就是美味的茄汁燉飯！加入的水量須依據米飯的生熟情況做調節，原則上，生米：水＝1：6；熟飯：水＝1：3。
【西班牙馬鈴薯蛋餅】
傳統的西班牙馬鈴薯蛋餅，是以塊狀的馬鈴薯製作，成品較為厚實，冷吃或熱吃都可以。野炊時輕鬆一點，用馬鈴薯絲加快熟成的時間。煎煮時，建議使用小型的不沾鍋，做出來比較厚實，也可避免因沾黏而難倒扣出來。
● 可用鍋具：平底鍋
烹調時間：15min
食譜份量：4人份
● 材料準備
馬鈴薯 500g（切絲，泡水後瀝乾）
洋蔥 150g（切絲）
蒜末 10g
雞蛋 4顆
橄欖油 100g
調味
鹽 適量
黑胡椒粉 適量
裝飾（可省略）
新鮮巴西里 2g（切碎）
● 做法
1. 鍋中倒入橄欖油，把洋蔥和蒜末炒香。
2. 加入馬鈴薯絲煎香，不要煎出焦色。用鹽和胡椒調味。
3. 等微涼後，加入蛋液拌勻。蓋鍋蓋，用小火將兩面再煎個3-5分鐘。
TIP 不好翻面時，可以拿個盤子倒扣，再推回鍋裡。
4. 直到蛋液凝結後，即可盛盤，撒上巴西里裝飾。
作者介紹：楊盛堯（MAX）
主廚、餐飲科老師、主持人，擅長無國界創意料理。除了在《型男大主廚》擔任客座主廚、網路料理節目《料理123》單元主廚外，也是旅遊實境節目《上山下海過一夜》主持人之一，擅長以各地食材在戶外做出美味的野炊料理。
【以上摘文選自《一鍋到底瘋野炊》、作者：楊盛堯（MAX）、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】
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