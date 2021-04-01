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一鍋到底瘋野炊／米蘭番茄燉牛肉、西班牙馬鈴薯蛋餅

台灣廣廈 / 楊盛堯（MAX）主廚
西班牙馬鈴薯蛋餅：微涼後加入蛋液拌勻。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：微涼後加入蛋液拌勻。圖／台灣廣廈 提供

越來越多人喜歡露營，重頭戲「野炊」可不只是泡麵、烤肉、煮火鍋喔。餐廳料理等級的米蘭番茄燉牛肉、西班牙馬鈴薯蛋餅，都可以在野外輕鬆搞定！跟外景節目上山下海，扛起劇組伙食大任的主廚Max來上菜，他用最常見的平底鍋、燉鍋等「單一鍋具」，研究出簡單、方便的戶外野炊密技，快跟家人一起體驗全新的露營野炊樂趣！

【米蘭番茄燉牛肉】

● 可用鍋具：燉鍋

烹調時間：90min

食譜份量：4人份

● 材料準備

A. 醃肉

牛肋條 600g（切大塊）

麵粉 30g（低、中、高筋皆可）

醃料：鹽 3g、黑胡椒粒 3g、義大利綜合香料 3g

※ 牛肉切成約5公分大小，所有材料搓揉均勻裝袋。

B. 蔬菜

洋蔥 1顆（去皮切塊）

胡蘿蔔 1/2根（去皮切塊）

西芹 2根（切塊）

※ 全部切塊狀後裝袋。

其他材料

蒜末 30g

牛番茄 300g（切四等分，或烹煮時直接用手剝開）

蘑菇 100g（用紙巾擦拭乾淨）

新鮮月桂葉 2片

新鮮奧勒岡 2g

番茄汁 2罐（約600cc）

橄欖油 30g

水 適量（淹過材料即可）

調味

鹽 5g

糖 5g

裝飾（可省略）

新鮮迷迭香 1支

● 備料TIPS

新鮮番茄也可以先冷凍前置包裝起來，更方便攜帶。

沒有新鮮香料，也可以用乾燥香料取代。

● 做法

1. 鍋中放入橄欖油燒熱後，將A的牛肉以中大火煎至表面上色（約五至七分熟的程度）。

TIP 每塊牛肉的油脂狀況不同，橄欖油可分次加入，一邊煎一邊觀察，調整油量。

2. 同鍋放入B和蒜末、牛番茄、蘑菇、月桂葉、奧勒岡，將所有材料炒香。

3. 加入番茄汁、淹過食材的水，小火燉煮約90分鐘至濃稠，再按照個人喜好加入調味即可。最後以迷迭香裝飾。

● 延伸吃法

米蘭番茄燉牛肉若沒吃完，隔日加水煮軟一些，並放入冷凍飯或乾燥米，一邊炒一邊煮到收汁，就是美味的茄汁燉飯！加入的水量須依據米飯的生熟情況做調節，原則上，生米：水＝1：6；熟飯：水＝1：3。

【西班牙馬鈴薯蛋餅】

傳統的西班牙馬鈴薯蛋餅，是以塊狀的馬鈴薯製作，成品較為厚實，冷吃或熱吃都可以。野炊時輕鬆一點，用馬鈴薯絲加快熟成的時間。煎煮時，建議使用小型的不沾鍋，做出來比較厚實，也可避免因沾黏而難倒扣出來。

● 可用鍋具：平底鍋

烹調時間：15min

食譜份量：4人份

● 材料準備

馬鈴薯 500g（切絲，泡水後瀝乾）

洋蔥 150g（切絲）

蒜末 10g

雞蛋 4顆

橄欖油 100g

調味

鹽 適量

黑胡椒粉 適量

裝飾（可省略）

新鮮巴西里 2g（切碎）

● 做法

1. 鍋中倒入橄欖油，把洋蔥和蒜末炒香。

2. 加入馬鈴薯絲煎香，不要煎出焦色。用鹽和胡椒調味。

3. 等微涼後，加入蛋液拌勻。蓋鍋蓋，用小火將兩面再煎個3-5分鐘。

TIP 不好翻面時，可以拿個盤子倒扣，再推回鍋裡。

4. 直到蛋液凝結後，即可盛盤，撒上巴西里裝飾。

作者介紹：楊盛堯（MAX）

主廚、餐飲科老師、主持人，擅長無國界創意料理。除了在《型男大主廚》擔任客座主廚、網路料理節目《料理123》單元主廚外，也是旅遊實境節目《上山下海過一夜》主持人之一，擅長以各地食材在戶外做出美味的野炊料理。

【以上摘文選自《一鍋到底瘋野炊》、作者：楊盛堯（MAX）、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

牛肉切成約5公分大小，所有材料搓揉均勻裝袋。圖／台灣廣廈 提供
牛肉切成約5公分大小，所有材料搓揉均勻裝袋。圖／台灣廣廈 提供
將牛肉以中大火煎至表面上色（約五至七分熟的程度）。圖／台灣廣廈 提供
將牛肉以中大火煎至表面上色（約五至七分熟的程度）。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：不好翻面時，可以拿個盤子倒扣，再推回鍋裡。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：不好翻面時，可以拿個盤子倒扣，再推回鍋裡。圖／台灣廣廈 提供
書名／《一鍋到底瘋野炊》、作者／楊盛堯（MAX）、圖／台灣廣廈 提供
書名／《一鍋到底瘋野炊》、作者／楊盛堯（MAX）、圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：鍋中倒入橄欖油，把洋蔥和蒜末炒香。。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：鍋中倒入橄欖油，把洋蔥和蒜末炒香。。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉。圖／台灣廣廈 提供
加入番茄汁、淹過食材的水，小火燉煮約90分鐘至濃稠。圖／台灣廣廈 提供
加入番茄汁、淹過食材的水，小火燉煮約90分鐘至濃稠。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：加入馬鈴薯絲煎香，不要煎出焦色。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅：加入馬鈴薯絲煎香，不要煎出焦色。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅。圖／台灣廣廈 提供
西班牙馬鈴薯蛋餅。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉：蔬菜全部切塊狀後裝袋。。圖／台灣廣廈 提供
米蘭番茄燉牛肉：蔬菜全部切塊狀後裝袋。。圖／台灣廣廈 提供

橄欖油 西班牙

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