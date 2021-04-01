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娜歐蜜華茲驚聲尖笑 拍FENDI微電影整個玩開了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
由娜歐蜜華茲詮釋的FENDI Peekaboo短片，表現了包款的幽默旨趣與想像空間。圖／FENDI提供
由娜歐蜜華茲詮釋的FENDI Peekaboo短片，表現了包款的幽默旨趣與想像空間。圖／FENDI提供

FENDI發表全新的#FendiPeekaboo短片，由澳洲女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）帶頭在影片中瘋癲一下，在私人時光打造白日夢冒險，以羽毛從Peekaboo手袋裡飛出，意喻想像飛行，也呼應包款名稱「躲貓貓」的旨趣。

為了慶祝澳洲雪梨新開幕的全新FENDI Queen’s Club旗艦店，品牌邀請娜歐蜜華茲擔綱演出形象短片「狂野不羈娜歐蜜（Wild Untamed Naomi）」，影片描述她在紐約公寓的時光，以煩躁的一天開始，娜歐蜜轉念遁入自己的世界，透過一連串宣洩情感的動作和吼叫，釋放壓力與焦慮後，隨之而來的是滿心暢快；她敞開狂野不羈的內心世界，傳達了FENDI PeekabooISeeU包款「在平凡日常中尋找不平凡」的設計概念，以加拿大電音二人組HUMANS的曲目「Beggin」為背景，用輕快節奏扭轉氣氛與心情。

從中也演繹創意、工藝和俏皮等特質兼具的FENDI Peekaboo包款，娜歐蜜華茲表示，「我愛它的色調！而且經典造型十分實用，無論是旅行或作為日用包款都非常合適。」飾有風琴邊框的Peekaboo ISeeU於2020秋冬系列首度亮相，延續開口垂墜的「笑臉」幅度的經典設計，可替換內袋備有光面皮革、珍稀皮革款式，也可打印姓名縮寫，更具個人風格。

由娜歐蜜華茲詮釋的FENDI Peekaboo短片，表現了包款的幽默旨趣與想像空間。圖／FENDI提供
由娜歐蜜華茲詮釋的FENDI Peekaboo短片，表現了包款的幽默旨趣與想像空間。圖／FENDI提供
娜歐蜜華茲在#FendiPeekaboo短片中大叫、大笑，展現狂野不羈的面貌。圖／FENDI提供
娜歐蜜華茲在#FendiPeekaboo短片中大叫、大笑，展現狂野不羈的面貌。圖／FENDI提供
為慶祝澳洲雪梨新開幕的全新FENDI Queen’s Club旗艦店，品牌邀請娜歐蜜華茲擔綱演出#FendiPeekaboo短片。圖／FENDI提供
為慶祝澳洲雪梨新開幕的全新FENDI Queen’s Club旗艦店，品牌邀請娜歐蜜華茲擔綱演出#FendiPeekaboo短片。圖／FENDI提供

FENDI 澳洲

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