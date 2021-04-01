momo購物網4/5起獨家搶先開賣中衛 Ｘ PORTER聯名口罩

防疫也要兼顧穿搭時尚，經典袋包品牌也推出造型口罩。momo購物網宣布4月5日起獨家搶先開賣「CSD中衛 Ｘ PORTER INTERNATIONAL聯名口罩」，單盒30片裝售價450元，每人限購一盒，首波於4月5日中午12點推出ADV_LABLE系列的黑、白2色；第二波口罩開賣將於4月8日中午12點開跑，將推出ADV_LABLE、CNY、TRADE等3系列共7種款式，滿足消費者各式各樣的穿搭需求。

「CSD中衛 X PORTER ADV_LABLE聯名口罩」運用PORTER INTERNATIONAL服飾支線ADV_LABLE為靈感，以黑、白底色搭配不規則、運動中的線條重新詮釋ADV的科技感與速度感，同時凸顯PORTER的簡約及俐落。黑色、白色款

皆為單盒30片裝售價450元，momo購物網將於4月5日中午12點及4月8日中午12點開賣，每人限購一盒。

CNY橄欖綠色、CNY駝棕色的「CSD中衛 X PORTER INTERNATIONAL聯名口罩」為牛年限定花紋，以重疊的圓圈、交錯的線條具象牛發音狀聲詞「MOO」視覺，巧妙運用簡單幾何元素呈現牛年意象，搭配文青的橄欖綠、駝棕色系，低調中又不失時尚感，兩款皆為單盒30片裝售價450元，momo購物網將於4月8日中午12點開賣，每人限購一盒。