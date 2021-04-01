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紅酒咖別錯過！誠品酒窖27年來最大品鑑會4月10日登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
誠品酒窖於此次藏酒品鑑會活動期間亦規劃品酒會，帶來多款Laurent Ponsot頂級佳釀。此為法國Laurent Ponsot酒莊莊主。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖於此次藏酒品鑑會活動期間亦規劃品酒會，帶來多款Laurent Ponsot頂級佳釀。此為法國Laurent Ponsot酒莊莊主。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

誠品酒窖預定於4月10日至18日在誠品信義店6F展演廳，推出成立27年來最大規模「時光之釀」春季藏酒品鑑會，匯集歐陸與南非逾50家知名酒莊，共超過4,000款佳釀，年份橫跨1919至2020，展現長達一世紀的窖藏風華。

入場除可免費品飲每日精選5款佳釀，消費滿千還可全額折抵入場費，並享指定酒款最低63折獨家優惠，誠品酒窖更策畫「品酒會」、「活動飲展」及「大師講座」等系列活動。

品鑑會中除各大酒莊旗艦酒款、紅白酒初階體驗的入門酒款外，也精選德國酒王Egon Müller，以及布根地最佳白酒Dom. Coche Dury典藏套組…等豐富珍稀酩酒。

誠品酒窖以「時光之釀」為主題，刻劃葡萄酒生命軸線，寓意葡萄酒歷經時間淬鍊綻放不同風味的繽紛多變。此次藏酒品鑑會酒款歷來最豐富，來自法國布根地、波爾多、香檳區、隆河及德國、義大利、西班牙、奧地利、紐西蘭等9國14大產區。

其中，享譽盛名兩世紀的德國酒王Egon Müller 2018年Scharzhofberger Kabinett，將Mosel當地風土條件發揮的淋漓盡致，每一口都能感受到全球最頂尖Riesling白酒優雅迷人風味，獨特3L與6L瓶裝，並附上莊主親筆簽名，極具收藏價值。

全球限量300件、向德國文豪歌德致敬的Asbach 120週年紀念藏酒（Johann Wolfgang Von Goethe Vintage Reserve 1952），瓶身以波西米亞水晶玻璃製成，並附上2只鬱金香形品酩杯及獨特杯蓋，收藏於聖壇風格木盒中，精緻華美宛如藝術珍品。

還有擁有布根地最佳白酒之稱的Domaine Coche Dury也祭出平均獲得Allen Meadow逾 95分好評的2013-2015年Corton-Charlemagne 白酒套組，精緻富層次的結構佐以濃郁成熟的果香與花香，陳年潛力極佳。

德國酒王Egon Müller 2018年Scharzhofberger Kabinett獨家珍藏套組，將於此次藏酒品鑑會亮相。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
德國酒王Egon Müller 2018年Scharzhofberger Kabinett獨家珍藏套組，將於此次藏酒品鑑會亮相。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
向德國文豪歌德致敬的Asbach 120週年紀念藏酒，全球限量300件，精緻華美宛如藝術珍品。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
向德國文豪歌德致敬的Asbach 120週年紀念藏酒，全球限量300件，精緻華美宛如藝術珍品。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖《時光之釀》春季藏酒品鑑會，4月10日於誠品信義店6F展演廳登場。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖《時光之釀》春季藏酒品鑑會，4月10日於誠品信義店6F展演廳登場。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布根地最佳白酒Dom. Coche Dury，獨特2013-2015年Corton-Charlemagne套組，陳年潛力極佳。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布根地最佳白酒Dom. Coche Dury，獨特2013-2015年Corton-Charlemagne套組，陳年潛力極佳。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖27年來持續舉辦精緻品酒餐會，邀請德國Egon Müller酒莊莊主來台分享交流葡萄酒文化。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖27年來持續舉辦精緻品酒餐會，邀請德國Egon Müller酒莊莊主來台分享交流葡萄酒文化。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

德國 誠品 葡萄酒

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