紅酒咖別錯過！誠品酒窖27年來最大品鑑會4月10日登場

誠品酒窖預定於4月10日至18日在誠品信義店6F展演廳，推出成立27年來最大規模「時光之釀」春季藏酒品鑑會，匯集歐陸與南非逾50家知名酒莊，共超過4,000款佳釀，年份橫跨1919至2020，展現長達一世紀的窖藏風華。

入場除可免費品飲每日精選5款佳釀，消費滿千還可全額折抵入場費，並享指定酒款最低63折獨家優惠，誠品酒窖更策畫「品酒會」、「活動飲展」及「大師講座」等系列活動。

品鑑會中除各大酒莊旗艦酒款、紅白酒初階體驗的入門酒款外，也精選德國酒王Egon Müller，以及布根地最佳白酒Dom. Coche Dury典藏套組…等豐富珍稀酩酒。

誠品酒窖以「時光之釀」為主題，刻劃葡萄酒生命軸線，寓意葡萄酒歷經時間淬鍊綻放不同風味的繽紛多變。此次藏酒品鑑會酒款歷來最豐富，來自法國布根地、波爾多、香檳區、隆河及德國、義大利、西班牙、奧地利、紐西蘭等9國14大產區。

其中，享譽盛名兩世紀的德國酒王Egon Müller 2018年Scharzhofberger Kabinett，將Mosel當地風土條件發揮的淋漓盡致，每一口都能感受到全球最頂尖Riesling白酒優雅迷人風味，獨特3L與6L瓶裝，並附上莊主親筆簽名，極具收藏價值。

全球限量300件、向德國文豪歌德致敬的Asbach 120週年紀念藏酒（Johann Wolfgang Von Goethe Vintage Reserve 1952），瓶身以波西米亞水晶玻璃製成，並附上2只鬱金香形品酩杯及獨特杯蓋，收藏於聖壇風格木盒中，精緻華美宛如藝術珍品。