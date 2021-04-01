兒童節限定壽司吃起來！ 3家人氣餐廳好吃又好玩

兒童節加上清明節四天連假馬上要到了，想好要帶小朋友吃什麼嗎？許多餐廳都推出了限定的可愛兒童餐，馬上大手拉小手一起來嘗鮮吧！

平價連鎖品牌爭鮮壽司，針對兒童節推出超可愛的限定壽司。只見店內人氣壽司紛紛化身可愛的小魚圖案，圓滾滾的巧克力眼珠、黃瓜小魚鰓，以及俏皮魚尾，即日起至11日游向你的迴台，快帶小朋友一起來店裡，跟可愛小魚約會吧。

看到迴台上的小魚兒壽司，不少客人被圈粉。「可愛♥」、「眼睛好分開啊」也有人擔心要幫壽司貼上眼睛，店內師傅可能會有點忙碌吧，「師傅覺得厭世」。

串家物語／未滿12歲 免費吃串炸

串家物語推出「未滿12歲孩童免費」的限時活動。圖／串家物語提供

來自日本大阪的串家物語，與摩斯漢堡同屬東元集團旗下。針對兒童節，串家物語也推出優惠，消費者只要訂位成功，未滿12足歲孩童即可免費用餐（需出示身份證或健保卡）。活動限定4月1日至5日，每日12:00至14:30，以及17:30至19:00時段，各限10組孩童免費，其餘時段則不限制，但需1位大人限配1位孩童，也必需先訂位。

在90分鐘暢食時光，大小朋友可以自由DIY串炸、熟食、甜點、飲料、甚至巧克力噴泉也都能吃到飽，既好吃又好玩。

嚕嚕米餐廳／整個4月都優惠

標榜是全台唯一的嚕嚕米主題餐廳，店內充滿嚕嚕米的各式元素。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

來自日本、全台唯一的嚕嚕米主題餐廳，非常受小朋友歡迎。配合兒童節的歡樂氛圍，嚕嚕米主題餐廳整個4月都有優惠，店內充滿嚕嚕米的各式元素最適合帶小朋友一起來玩。

4月2日至4月5日連假期間，來店點兒童餐，即贈送獨家「角色徽章」一枚。​超級可愛的嚕嚕米徽章共七款（款式隨機，數量有限送完為止）。​

至於4月整個月平日只要兩位大人帶小朋友來店​均點用鹹食套餐，12歲以下兒童(需出示身分證件)就能免費獲得「粉紅醬培根義大利麵兒童餐乙份」，也很划算。​