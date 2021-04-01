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全家便利商店推彈珠汽水冰沙、冬瓜茶冰沙、楊枝甘露

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店4月7日起推出復古系冰品，不論口味或包裝都走懷舊路線。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出復古系冰品，不論口味或包裝都走懷舊路線。圖／全家便利商店提供

天氣漸漸變暖，飲料、冰品需求漸旺，全家便利商店4月7日起推出復古系冰品與甜點，其中復古系冰品在外觀上還原經典懷舊包裝，包含充滿童年記憶的「彈珠汽水風味冰沙」，以及台式便當必備的「冬瓜茶冰沙」，售價皆為35元，冰友們絕對不能錯過；甜點系則推出星野銅鑼燒新口味「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，使用京都森田園特製抹茶，融入星野特製布丁，苦甜滋味不用出國也能嘗到日本風味，售價45元，4月7日至4月20日可享星野布丁系列銅鑼燒任選第2件9折優惠。

全家便利商店也持續力挺台灣鳳梨，即日起陸續推出自有品牌FamilyMart Collection（下稱FMC）海鹽金鑽飲、鮮榨金鑽鳳梨原汁、鳳梨蘋果青茶等3款飲品，4月7日至4月20日祭出第2件6折優惠，其中「FMC鳳梨蘋果青茶」融合金鑽鳳梨香氣以及蘋果汁清甜，與四季青茶搭配，清香不甜膩，售價50元；4月7日上市的「FMC海鹽金鑽飲」使用沖繩海鹽與台灣金鑽鳳梨汁，是夏日消暑聖品，售價35元；同樣為4月7日上市的「FMC鮮榨金鑽鳳梨原汁」使用半顆鳳梨冷壓而成，不加一滴水，清爽解渴，售價40元。

同時全家便利商店4月7日起還將推出夏天手搖夯品「FMC楊枝甘露」，使用愛文芒果搭配椰漿與椰果，口感豐富有層次，符合Clean Label雙潔淨標章，不用排隊也可以隨時來一杯，售價45元，4月7日至4月20日可享單件特價39元、兩件特價69元。

全家便利商店推出星野「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，售價45元，4月7日至4月20日可享星野布丁系列銅鑼燒任選第2件9折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出星野「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，售價45元，4月7日至4月20日可享星野布丁系列銅鑼燒任選第2件9折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「彈珠汽水風味冰沙」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「彈珠汽水風味冰沙」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「冬瓜茶冰沙」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「冬瓜茶冰沙」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC鮮榨金鑽鳳梨原汁」，售價40元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC鮮榨金鑽鳳梨原汁」，售價40元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「FMC鳳梨蘋果青茶」，售價50元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「FMC鳳梨蘋果青茶」，售價50元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC楊枝甘露」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC楊枝甘露」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC海鹽金鑽飲」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月7日起推出「FMC海鹽金鑽飲」，售價35元。圖／全家便利商店提供

鳳梨 冰品 便利商店

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