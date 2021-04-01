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睽違4年！G-SHOCK攜手SANKUANZ 打造「黑潮」風聯名表
由中國設計師上官喆創立的時裝品牌SANKUANZ首度於巴黎男裝周登場時，就曾與G-SHOCK推出系列腕表。睽違四年，雙品牌再度合作，同樣搶先於1月落幕的線上巴黎男裝大秀曝光全新MTG-B2000SKZ表款，傳遞出SANKUANZ的「黑潮」精神。
G-SHOCK與SANKUANZ二次聯名，選用MTG-B2000系列表款，結合「Kill the Wall」的設計概念，意指打破流行時尚、街頭服飾和文化的圍牆。而全新的MTG-B2000SKZ採用多邊形的表圈，搭配金屬外殼結合碳纖維核心防護構造。主色調以全黑凸顯出搶眼的螢光綠色，秒針、整點時刻與按鈕點綴上螢光綠。獨特的雙層結構的複合式表鍊，展露出沉穩的金屬黑，隱約透露出表鍊背面的螢光色的強化樹脂，還刻有SANKUANZ品牌Logo及「Kill the Wall」字樣。外盒包裝也延續黑與螢光綠的撞色設計，藉以呼應表款風格。
以黑色為主題來打造新表款還包括了Daniel Wellington（簡稱DW），在品牌推出第一款陶瓷表之後，呈現有別以往風格的ICONIC MOTION系列腕表，而且這也是DW首次採用了高科技合成橡膠表帶作為主要設計。具備了耐高溫、抗化特性，並於其上有著Daniel Wellington的Logo細節，背面飾有排汗刻紋，上手後能感受到舒適柔韌的配戴感受。黑色調與玫瑰金、精鋼的表耳或指針配色形成對比，配戴時更能讓造型告別刻板與沉悶。
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