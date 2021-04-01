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紅水黑大辦！Bell & Ross推新品BR 03-92 GMT腕表
黑與紅，是色彩中的兩種極端，或也象徵了冷靜與熱情、黑夜與白晝、遠方與家鄉。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）近日推出新款BR 03-92 GMT兩地時間腕表，以黑、紅二色的搶眼視覺，帶來兩地時間功能與強烈的腕上之選。
BR 03-92的四方形表殼有如從飛機儀表板上移植而來的專業儀器，早將飛行的DNA銘刻於線條之中。經精細打磨拋光、寬42毫米的精鋼表殼下，BR-CAL.302自動上鍊機械機芯具備時間、日期顯示，並以鮮明紅色三角形箭頭的指針，配合雙色24小時制的陽極氧化鋁質表圈，值得一提的是：這還是本系列方形表殼首度使用雙向旋轉表圈，相較潛水表基於安全考量的單向旋轉表圈，雙向表圈無疑更能自由設定時區，在城市、國界、時間之中，自由隨心切換訂價約12萬9,000元。
同樣是GMT功能，波爾表（BALL Watch）也有一只雙色三時區&陶瓷圈探險家（Roadmaster Marine GMT）腕表，去年推出預購後頗受好評。表款具備黑綠、黑藍、黑咖啡等多種雙色組合，並可搭配同色或黑色表盤，自動機械機芯 BALL RR1203-C經「瑞士天文台認證（COSC）」，表款並通過5,000Gs 撞擊測試、防磁性能可達4,800A/m，以及200米防水性能。全球限量1,000只，建議售價約89,800元。
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