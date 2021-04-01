蘇格蘭低地女王布萊德諾赫 發行Vinaya無年份威士忌

有「低地女王」封號、身為蘇格蘭低地僅存六座單一麥芽威士忌酒廠之一的布萊德諾赫（BLADNOCH），日前發行全新無年份酒款Vinaya。

Vinaya這個字起源自於梵文，意思是「尊重和感激」。Vinaya正是為了向布萊德諾赫酒廠創辦人Thomas McClelland致敬，所誕生的酒款。

創辦人Thomas McClelland在1817年，創立了布萊德諾赫酒廠。在McClelland家族不斷努力下，將近一個世紀的時間，酒體瀰漫溫婉花香的布萊德諾赫酒廠，持續保有「低地女王」美譽；不但聲勢如日中天，原酒年產量也達23萬公升。

不過，當第一次世界大戰來襲，布萊德諾赫抵擋不住戰爭的紛擾，逐漸開始走下坡。1983年被健力士啤酒廠（Arthur Bell & Son）收購，將原來的三次蒸餾製程，改成為二次蒸餾。到1993年，酒廠又轉手到Raymond Armstrong手上；他全面進化酒廠，並於千禧年生產布萊德諾赫品牌旗下的第一桶酒。

到了2015年，布萊德諾赫酒廠由澳洲資本家David Prior收購，使布萊德諾赫成為蘇格蘭第一家由澳洲人所擁有的蒸餾廠，全力轉型成為精品級威士忌酒廠。2019年7月更大手筆挖角Nick Savage加入，Nick Savage在媒體訪問中表示：「比起高地與斯貝賽的威士忌酒廠數量，我在身為低地區六家酒廠之一的布萊德諾赫酒廠身上，看到更大的發展可能性。」

Vinaya是一款無年份威士忌，同時也是布萊德諾赫酒廠第一款同時採用波本桶與雪莉桶熟成的酒款。採用由初填（First-filled）波本桶與初填雪莉桶的原酒混合調製而成，酒精濃度46.7%，容量為700毫升。