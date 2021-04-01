不用先擦護唇膏！Gucci傾色琉光唇膏滋潤顯色新上市

美妝控注意，Gucci Beauty的唇膏系列又有新成員加入囉！繼之前的薄紗唇膏、絲緞唇膏、絨霧唇膏等6種唇部商品之後，全新上市的「傾色琉光唇膏」又帶來了嶄新的質地，強調獨特顏色及保濕功效，讓雙唇在上妝的同時還可以更滋潤。

全新誕生的「傾色琉光唇膏」，配方以玻尿酸、果油、花卉萃取精油為基底，有效滋潤雙唇並賦予飽和水潤色彩。具備奢華而高滋潤度的黑玫瑰精油、牡丹花卉萃取精油，並結合荷荷巴籽油和乳木果油，讓滋潤效果可以持續更長的時間，玻尿酸也可以讓唇部看來更豐盈和順滑。使用時無須先以護唇膏打底，深層滋潤配方可以透過皮膚的自然體溫融化，整體質地介於Gucci薄紗唇膏、絲緞唇膏之間。