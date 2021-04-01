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不用先擦護唇膏！Gucci傾色琉光唇膏滋潤顯色新上市

聯合報 / 吳曉涵
Gucci傾色琉光唇膏相較以往的設計，第一次用了纖長的金色管身，搭配靈感來自古董玩物的金色胸針印花黑底唇膏蓋。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏相較以往的設計，第一次用了纖長的金色管身，搭配靈感來自古董玩物的金色胸針印花黑底唇膏蓋。圖／Gucci提供

美妝控注意，Gucci Beauty的唇膏系列又有新成員加入囉！繼之前的薄紗唇膏、絲緞唇膏、絨霧唇膏等6種唇部商品之後，全新上市的「傾色琉光唇膏」又帶來了嶄新的質地，強調獨特顏色及保濕功效，讓雙唇在上妝的同時還可以更滋潤。

全新誕生的「傾色琉光唇膏」，配方以玻尿酸、果油、花卉萃取精油為基底，有效滋潤雙唇並賦予飽和水潤色彩。具備奢華而高滋潤度的黑玫瑰精油、牡丹花卉萃取精油，並結合荷荷巴籽油和乳木果油，讓滋潤效果可以持續更長的時間，玻尿酸也可以讓唇部看來更豐盈和順滑。使用時無須先以護唇膏打底，深層滋潤配方可以透過皮膚的自然體溫融化，整體質地介於Gucci薄紗唇膏、絲緞唇膏之間。

在色調方面，提供了鮮紅、珊瑚粉、玫瑰色和自然色系等15種選擇，每次都必備的米開理紅也在其中。Gucci Beauty國際化妝師Thomas de Kluyver也分享表示，隨著塗抹次數不同來控制色澤的濃烈程度，1次塗抹展現若隱若現光澤，反覆塗抹3次則帶來閃耀色彩和充分的保濕效果。包裝方面也有新的嘗試，相較以往的設計，這是第一次用了纖長的金色管身，搭配靈感來自古董玩物的金色胸針印花黑底唇膏蓋，典雅貴氣，預計4月1日起在101 Gucci專賣店限定發售。

Gucci傾色琉光唇膏 #402 紫陌紅塵質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #402 紫陌紅塵質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #214 完美一天，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #214 完美一天，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
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Gucci傾色琉光唇膏#412 娜拉公主玫瑰，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏#412 娜拉公主玫瑰，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #204 佩綺銅眸，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #204 佩綺銅眸，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #214 完美一天質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #214 完美一天質地圖。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci Beauty全新推出傾色琉光唇膏。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #204 佩綺銅眸質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #204 佩綺銅眸質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #25 米開理紅，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #25 米開理紅，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #112 莎莉軟糖，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #112 莎莉軟糖，1,300元。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #402 紫陌紅塵，1,300元。圖／Gucci提供
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Gucci傾色琉光唇膏 #25米開理紅質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #25米開理紅質地圖。圖／Gucci提供
Gucci傾色琉光唇膏 #112 莎莉軟糖質地圖。圖／Gucci提供
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