土屋太鳳愛穿的瑜珈服來自台灣！而且現在妳也能穿上同款了

還記得今年一月熱播的夯劇「今際之國的闖關者」女主角土屋太鳳登場時，就以俐落剪裁的貼身瑜珈服造型現身，大秀曲線好身材，讓人目不轉睛。讓人驚喜的是隨土屋太鳳在劇中克服各種死亡遊戲的瑜珈服裝是來自台灣的easyoga，更重要的是現在的妳也能穿上同款了！

台灣品牌easyoga深耕瑜珈運動多年，主打高品質和注重剪裁的設計，一直以來都有許多支持者，因此受到夯劇「今際之國的闖關者」的劇組青睞，讓土屋太鳳在劇中搭配使用，甚至還登上了宣傳海報。土屋太鳳穿著的就是easyoga春夏系列的魅力深V削肩背心，特別的剪裁設計，利用了透膚材質拼接，在胸前與後背都創造出性感小心機。此外，其他亮眼新品還包括了使用全新開發凹凸紋緹花衣料的單肩短版背心，將時裝元素運用在貼身瑜珈服，並提高延展性增加合身度。採用高規NYLON 66紗線、輕量SUPPLEX，加上特殊織法的星芒幾何背心，使其如棉感的蓬鬆柔軟、延展性高，能隨肌膚線條包覆身型，就像第二層皮膚一樣。

lululemon Take Form瑜珈墊1,080港幣。圖／lululemon提供

有了時尚的瑜珈背心，還要加上合適的裝備，才能讓妳妝點出最佳運動姿態。lululemon就研發了全新的Take Form瑜伽墊，這是一款獨特的3D瑜伽墊，具有分區緩衝功能，透過視角和觸感的感官提示，增強及善用我們的感官來提升專注度，指導身體在練習不同瑜伽姿勢時達到正確的身體定位。 而且分佈於瑜伽墊上的3D水滴型記號經過嚴謹的規劃和測試，以潮汐所推動的海浪作為啟發，讓3D波紋設計提升抓地力和穩定性。

easyoga單肩短版背心1,780元。圖／easyoga提供