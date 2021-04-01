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中國紅金龍芒果傳銷日本衝擊台灣愛文 日方：不方便講

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣愛文芒果。本報資料照片
台灣愛文芒果。本報資料照片

今日傳出中國「紅金龍」芒果將在6月進軍日本市場，農委會向日本農林水產省查證，但對方不便回應，目前也沒有相關正式公告；農委會表示，這是普遍市場行為，但會持續關注，台灣愛文芒果在日本有既定的消費水準市場，跟日本也有長期合作夥伴關係，供果園品質也較高。

農委會台南區農業改良場課長張錦興表示，中國在廣東、廣西、海南島都有種植名為「紅金龍」的芒果，但長相外觀都不一樣，無法確認要銷往日本的是哪個品種；台灣也有芒果叫做「紅金龍」，正式名稱為「農民黨一號」，是嘉義農民自己選育出來的，特色是長型果實、果皮較紅，外號是「紅龍芒果」、「櫻桃芒果」、「番茄芒果」，在台灣比較小眾，南部零零星星有在種植，產量不穩定，口感類似「金煌芒果」，果肉Ｑ但較沒有水分，甜度約12至17度，盛產時甚至可能到20度，產季約為6、7月，但9月至12月也都還有。

農委會國際處副處長林志鴻表示，已經詢問日本農林水產省，但對方答覆「不方便講這個事情」，因為這是日本跟中國兩國對談的內容，還沒辦法對外說明；針對中國貿易商透露，「紅金龍」芒果將進軍日本市場，林志鴻說，據了解中國和日本申請「紅金龍」芒果市場准入已經超過十年，但除非正式對外宣布否則無法確定，目前日本也還沒正式公告此事。

針對中國「紅金龍」芒果可能進軍日本市場，農委會副主委陳駿季表示，這應該是非常普遍的市場行為，目前不知道中國「紅金龍」芒果的定價跟策略，但對台灣的外銷影響也不會是全面的，且台灣愛文芒果在日本市場會找到符合購買價位的消費者；針對業者說「紅金龍」可能對準高價市場、衝擊台灣愛文芒果，陳駿季說，相對來說也要看輸出的量有多少，這仍是普遍的市場行為，農委會也會持續關注此議題。

陳駿季強調，其實貿易商本身在銷售通路時都是比較穩定的輸出，不是隨便就可以建立夥伴關係，會有長期合作默契，且日本每個商社也有不同通路，日本業者也不會「拿他們的就不拿我們的」，所以還要持續觀察，現在也無法確定影響，只是以過去認知，不同價位產品可以做好消費族群區隔。

陳駿季說，台灣芒果安全品管嚴謹，過去多年來都不斷改進，外銷日本芒果本身有糖度確保，外銷供果園也有檢疫官定期查驗，這都是彼此長期配合在做的工作，中國芒果若進到日本市場，應該也會比照台灣供果園方式，不過以台灣對中國產品了解，供果園品管沒有台灣的強度高。

芒果 日本 農委會

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