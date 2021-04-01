百吉攜手樂天桃猿！免費5000支「聯名棒棒冰」請球迷吃

跨界聯名一直都能為餐飲帶來新的氣象。老字號的冰品「百吉」今年首度跨界聯名「樂天桃猿棒球隊」，自4月8日起，全新推出「百吉×樂天桃猿白桃棒棒冰」，4月4日當天，也會於樂天桃猿與富邦悍將的賽事當中，送出5,000支棒棒冰給現場的球迷。另外網路甜品店「拿破崙先生」則是攜手「角落小夥伴」，推出2種口味的「角落小夥伴舒芙蕾鐵罐蛋糕」，陪大小朋友共度兒童節。

隸屬於台隆集團旗下的百吉，是許多大小朋友的青春回憶。今年適逢台隆集團70週年，加上百吉工廠也位於桃園，因此百吉此次攜手樂天桃猿棒球隊，共同推出「百吉×樂天桃猿白桃棒棒冰」，除了選用口感酸甜清爽的白桃口味棒棒冰外，包裝上也採聯名設計，帶來滿滿的加油熱情感，自4月8日起於萊爾富超商首賣，其他通路也會陸續販售，每支30元。

為慶祝新品登場，4月4日當天，百吉將於樂天桃猿與富邦悍將的賽事當中，發送5,000支百吉×樂天桃猿白桃棒棒冰給予現場球迷，並由台隆集團董事長黃教漳董事長、吉祥物百吉布丁公仔進行開球儀式。而在4月4日、4月5日期間，持4月4日、4月5日任一場中華職棒球賽門票票根，至台隆手創館可享滿1000折200的優惠，至吉豚屋用餐，則可免費加贈腰內豬排。

以拿破崙蛋糕、起酥三明治在網路上具有一定人氣的「拿破崙先生」，本次攜手角落小夥伴，以鬆軟綿密的舒芙蕾蛋糕為基底，配上鐵罐包裝，推出「角落小夥伴舒芙蕾鐵罐蛋糕」。除了蛋糕上印有角落小夥伴的圖案外，鐵罐上亦可見到角落小夥伴的可愛圖樣，可再作為辦公室或居家的療癒小物。