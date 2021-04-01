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慕夏畫展再升級 早鳥優惠限時開賣！
由聯合數位文創主辦「永恆慕夏-線條的魔術」特展，展覽將在今年6月12日於中正紀念堂1展廳展出，帶領民眾再次用全新的觀點看見一代藝術大師的風華巨作。
曾被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」的慕夏，為20世紀新藝術代表人物之一，以女性的優美姿態結合花卉植物的繾綣曲線風靡世界，獨樹一幟的「慕夏風格」更影響後世多國的平面藝術家和設計師，更有「新藝術和現代平面設計之父」的美稱。
多年來，慕夏作品特展持續於歐、美、日、法等各地巡迴展出，相較於一般的藝術家生平特展，本次巡迴來台的特展主軸將聚焦在慕夏及其藝術創作的基礎-「慕夏風格」的建立過程與對各國藝術家與設計師的影響力。高達200件以上的展件除了多幅原作、早期手稿、收藏品外，展區也將呈現受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品，諸如倫敦和美國西海岸的迷幻搖滾海報和唱片封面設計、日本與台灣的動漫作品；甚至美國的漫威漫畫公司（Marvel Comics）的復仇者聯盟的角色海報。帶領觀眾以嶄新的觀點，去解開這位風格超越時代的「新藝術運動」代表人物的創作秘密，宏觀一覽「慕夏風格」對於世界藝術與設計發展的深遠影響。
4月6日起，全展期最低價udn售票網早鳥限時優惠250元(原價350元)搶先開賣，加抽雷諾瓦拼圖文化坊「黃寶石」拼圖，數量有限，喜愛慕夏風格必不可錯過。更多展覽詳情請見udn售票網及展覽粉專查詢。
【永恆慕夏-線條的魔術 特展】
日期：6/12（六）- 9/21（二）
地點：中正紀念堂 1展廳
udn售票網：https://bit.ly/3w7dkqD
展覽粉專：https://www.facebook.com/MuchaExhibition
主辦單位:慕夏基金會、聯合數位文創、國立中正紀念堂
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