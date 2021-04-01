搶台灣愛文芒果市場？中國紅金龍芒果 傳6月外銷日本

中國3月起對台灣鳳梨下禁令，外界擔心下一波可能換芒果、蓮霧等水果遭殃，今天有電商業者指出，根據中國貿易商透露，中國品種「紅金龍」芒果有可能將在6月進軍日本，且是對準台灣愛文芒果在日本的市場，憂心愛文芒果在日本受到衝擊。

中國宣布3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，國內40家電商平台在農委會號召下，今天共同舉辦「採買國產鳳梨、相挺台灣農民」網購活動，自4月1日起至6月30日止，只要在農委會合作的電商平台購買生鮮與鮮凍鳳梨，就能拿到50元消費回饋金。

先前台灣鳳梨外銷新加坡挨批不甜、品質不佳，台灣農業十大電商「自然屋」媒體總監翁愷莉表示，鳳梨要4月5日清明節過後才好吃，之前有國外消費者說台灣鳳梨不好吃，原因是還不夠熟，因此他們的第一批出貨將是4月13日，之後就會周周出貨，因為最近實在太多日本訂單，而且七成五以上都是日本籍客人，不像以前都是台灣人要買來送給日本人；除了日本以外，包括香港、南韓、新加坡、美國都有當地台灣人或華僑訂貨，但問題是美國有30%關稅，可能導致價格過高擔心市場無法接受，所以還在考慮，不過美國買家還是希望可以突破困境。

翁愷莉指出，除了鳳梨以外，未來芒果季、玉荷包季都要來了，台灣面臨中國方面很多壓力，據中國當地貿易商透露，中國將推出「紅金龍」芒果打入日本市場，擔心台灣愛文芒果在日本銷售遇到困難，另外中國玉荷包「妃子笑」也透過大量、低價方式進軍日本跟台灣競爭。

翁愷莉說，中國貿易商指出，預計六月就可以出口「紅金龍」芒果到日本，但這些都只是業者口耳相傳，還沒經過證實，「紅金龍」芒果是中國自己培育的，在中國當地價格應屬於平價，但進入日本市場價格仍未知，只聽說是對準台灣愛文芒果在日本的市場；而愛文芒果在日本是屬於相當高價的水果，過去曾說「在日本買一台Wii（電動遊戲機）跟買一顆愛文芒果同樣貴」。